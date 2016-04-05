Додано: Суб 03 гру, 2022 10:21

Zebra написав: Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.



Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.



Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.



Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше. Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.

Про мосты я думал еще в начале войны. Здесь некоторые рассказывают что пуйло сам не знает что делает и зачем. На самом деле слушая его речи становится вполне понятны его цели и задачи относительно Украины. В начале он вообще не думал о разрушении инфраструктуры потому что верил что все заберет себе, а разрушенное и поломанное ему не нужно. Потому и не разрушал в начале войны ни энергетику ни мосты. Кстати и сейчас, если проследить его удары он пытается бить так что бы в конце концов это все можно было восстановить. Бить по инфраструктуре он начал после того как множество ходаков к нему, его уверяли что разрушив энергетику они лишат Украину экономического потенциала вести войну плюс поможет поднять бунты среди населения сидящего без света, воды, тепла -против власти. Что яко бы власть во всем виновата. Вот они сейчас сидят и смотрят что дальше. Тем более потянулось куча ходаков рассказывающих пуйлу про Гаагу. Даже среди негодяев там есть трезвые головы. Вот сейчас идет перетягивание каната в ту или иную сторону с одновременной готовностью ракетоносителей нанести новые массированные удары. Так вот на счет мостов. Вы зря думаете что уничтожить их не реально. Да, полностью разрушить это да, но наделать серьезных повреждений так что бы парализовать движение -вполне реально. Как будет дальше, посмотрим. Здесь некоторые ставят прогнозы, а я уже говорил здесь глупо строить какой то прогноз не зная что воспаленной голове одного больного человека. Тем более что сторон влияния на него там куча.