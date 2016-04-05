otg написав:Про мосты я думал еще в начале войны. Здесь некоторые рассказывают что пуйло сам не знает что делает и зачем. На самом деле слушая его речи становится вполне понятны его цели и задачи относительно Украины. В начале он вообще не думал о разрушении инфраструктуры потому что верил что все заберет себе, а разрушенное и поломанное ему не нужно. Потому и не разрушал в начале войны ни энергетику ни мосты.
Да ну ... да ладно ... Целенаправленные удары в начале-середине марта по энергетике и мосту в Чернигове опровергают данное утверждение
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты. https://t.me/yigal_levin/36660
Теж виникало непорозуміння чому орки виють про оперативне та навіть стратегічне значення захоплення Бахмуту. Там же ще Краматорськ-Слов'янськ, які повинні бути за час укріплені по вуха. І якщо орки стільки тужаться над Бахмуту, то що їм світить на наступному рубежі?!
Як до цього )(уйла не дойде, що давно треба зібрати манатки та геть у свої кордони, й сидіти тихше миші. А там нехай вже ставити ультиматуми (тішитися своїм тупим мізком): якщо хтось зазіхне на його оркостан, то ядрьоною бімбою. Піплу ж наспівати казку: беремо перерву, бо НАТО потужне, готуємося до реваншу і бла-бла.
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты. https://t.me/yigal_levin/36660
Для таких грандиозных выводов точно надо быть британской разведкой....
otg написав:На самом деле слушая его речи становится вполне понятны его цели и задачи относительно Украины. ...
...не зная что воспаленной голове одного больного человека.
Один я вижу противоречие?
Ни каких противоречий нет. У больного человека не получилось за 3 дня, не получилось за пол года, не получается до сих пор. У него в голове крутится много всего и на что он решится никто не знает. У Вас туго с логическим рядом.
detroytred написав:Теж виникало непорозуміння чому орки виють про оперативне та навіть стратегічне значення захоплення Бахмуту. Там же ще Краматорськ-Слов'янськ, які повинні бути за час укріплені по вуха. І якщо орки стільки тужаться над Бахмуту, то що їм світить на наступному рубежі?!
Потому что им нужно хоть какая то победа. Бахмут вполне подходит на таковую. Тем более Бахмут это Артемовск, а для них символизм это все.