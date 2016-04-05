otg написав:Про мосты я думал еще в начале войны. Здесь некоторые рассказывают что пуйло сам не знает что делает и зачем. На самом деле слушая его речи становится вполне понятны его цели и задачи относительно Украины. В начале он вообще не думал о разрушении инфраструктуры потому что верил что все заберет себе, а разрушенное и поломанное ему не нужно. Потому и не разрушал в начале войны ни энергетику ни мосты.
Да ну ... да ладно ... Целенаправленные удары в начале-середине марта по энергетике и мосту в Чернигове опровергают данное утверждение
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты. https://t.me/yigal_levin/36660
Теж виникало непорозуміння чому орки виють про оперативне та навіть стратегічне значення захоплення Бахмуту. Там же ще Краматорськ-Слов'янськ, які повинні бути за час укріплені по вуха. І якщо орки стільки тужаться над Бахмуту, то що їм світить на наступному рубежі?!
Як до цього )(уйла не дойде, що давно треба зібрати манатки та геть у свої кордони, й сидіти тихше миші. А там нехай вже ставити ультиматуми (тішитися своїм тупим мізком): якщо хтось зазіхне на його оркостан, то ядрьоною бімбою. Піплу ж наспівати казку: беремо перерву, бо НАТО потужне, готуємося до реваншу і бла-бла.
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты. https://t.me/yigal_levin/36660
Для таких грандиозных выводов точно надо быть британской разведкой....
otg написав:На самом деле слушая его речи становится вполне понятны его цели и задачи относительно Украины. ...
...не зная что воспаленной голове одного больного человека.
Один я вижу противоречие?
Ни каких противоречий нет. У больного человека не получилось за 3 дня, не получилось за пол года, не получается до сих пор. У него в голове крутится много всего и на что он решится никто не знает. У Вас туго с логическим рядом.
detroytred написав:Теж виникало непорозуміння чому орки виють про оперативне та навіть стратегічне значення захоплення Бахмуту. Там же ще Краматорськ-Слов'янськ, які повинні бути за час укріплені по вуха. І якщо орки стільки тужаться над Бахмуту, то що їм світить на наступному рубежі?!
Потому что им нужно хоть какая то победа. Бахмут вполне подходит на таковую. Тем более Бахмут это Артемовск, а для них символизм это все.
Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.
Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.
Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.
Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.
на мосты ракет не хватит, а свинособаки ждут, пока мы поставим на место сгоревших новые трансы, которые выгребли по миру...у меня свет вне графика вырубили... ❗️Ворог хоче "жорстко заморозити українців", тому чекає критичних морозів, "основний удар у такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а саме на системи опалення", - Михайло Подоляк.
Востаннє редагувалось edvardd в Суб 03 гру, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Россия может нанести новый массированный удар по Украине, когда ударят морозы и температура воздуха опустится до -8...-10 градусов.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.
Он сказал, что Россия несколько изменила тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине.
"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась - они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась там до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", - предполагает Подоляк.
По его словам, россияне хотят "максимально жестко заморозить украинцев", поэтому войска РФ открыто ждут такую возможность, поскольку "основной удар в таком случае приходится даже не на энергетику как таковую, а на отопление".