❗️Херсонська ОВА: з 3 по 5 грудня відбудеться евакуація українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію. "Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби".
В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии
По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества
О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось». https://t.me/meduzalive/74491
Ипсо чистой воды, скажу по секрету даже не все мощности в работе, скажу так есть блоки, которые стоят, потому что не сильно экономически оправданно ими маневрировать.
В Москве задержали и увезли в военкомат студентов очного отделения Финансового университета, утверждает издание «Холод»
«Моего брата Юдина Матвея Сергеевича, студента, сегодня в 7 утра забрали сотрудники военкомата вместе с сотрудниками полиции из общежития Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации. Вместе с, предположительно, шестью-семью другими студентами его забрали и доставили в военный комиссариат Савёловского района города Москвы. Его держат там уже больше 13 часов», — рассказал изданию брат одного из задержанных Кирилл Юдин.
🇬🇧 Королівський інститут оборонних досліджень Великобританії (RUSI) опублікував цікавий звіт на 69 сторінок про хід російського вторгнення в Україну з лютого по липень.
Тезами про найцікавіше:
🎯 росія планувала захопити Україну за 10 днів та підготувати повну анексію (тобто “юридично” зафіксувати) до серпня (адже у серпні День Незалежності України).
🎯 російська контррозвідка вела списки українських найбільш активних громадян, які були поділені на декілька груп: 1) ті, що мають бути фізично ліквідовані; 2) репресовані; 3) нейтралів, яких можна було б схилити до співпраці; 4) відвертих колаборантів.
🎯 Президента Зеленського та вище керівництво планувалося вбити. Членів уряду – посадити. Проросійські депутати мали б сформувати політичну коаліцію\фракцію “За мир".
🎯 Атомні електростанції планувалося використовувати як воєнні бази, стоянки для техніки та командні пункти, щоб шантажувати Європу радіаційним забрудненням (типу, щоб взагалі не втручалися у ситуацію).
🎯 Захоплення Києва планувалося здійснити внаслідок відволікання українських сил на інших напрямках. Тут британські аналітики кажуть, що +- даний маневр у русні вдався, адже на північ від Києва російські війська досягли переваги 12 до 1.
До речі, Данілов також казав, що єдиним нашим прорахунком був Київський напрям. Ми не очікували, що наступ буде безпосередньо з білоруської території. Хоча такий сценарій розглядався.
Українська розвідка вважала, що основний удар буде саме на Сході, а наступ на Київ, якщо і буде, то скоріше як відволікаючий маневр. За оцінками розвідників російського угрупування на півночі було недостатньо, щоб успішно оточити та ізолювати таке велике місто як Київ.
Також нашу розвідку дезорієнтували і перехоплення розмов російських військових, які на той час були дислоковані у білоруському Гомелі. Вже потім стало зрозумілим, що вони самі про це нічого не знали.
🎯 Нерозголошення інформації своїм підлеглим про плани вищого командування зс рф зіграли з ними ж самими злий жарт. План вторгнення створювався невеликою групою осіб на чолі з путіним. До своїх підлеглих (рангом нижче) план донесли лише за кілька днів до вторгнення. Тоді як до самих солдат – лише за кілька годин.
🎯 У російського командування не було плану "Б" на випадок, якщо щось піде не так. Це стало ключовою помилкою. Коли темп вторгнення став сильно гальмуватись та помітно відставати від загального плану, становище російських військ почало різко погіршуватися. Тоді як Україна, навпаки, почала мобілізуватися.
🎯 Іншою великою помилкою росії стала недооцінка кількості українців з бойовим досвідом та спроможності України провести мобілізацію. Виявилося, що за 8 років війни через зону АТО\ООС пройшло багато резервістів з хорошим бойовим досвідом.
🎯 Недооцінила росія і чисельність української артилерії. Від березня 2014 року Україна ударними темпами почала відновлювати даний рід військ. Було додатково сформовано 5 нових артилерійських бригад та окремий артилерійський полк + ще 1 артилерійську бригаду та окремий полк в складі ВМС.
В результаті перевага рф в артилерії навіть на початковому етапі війни не була такою значною: 2433 артилерійських стволів проти наших 1176, і 3547 РСЗВ проти наших 1680.
Проте з 2014 року російські диверсанти знищили 210 тисяч тонн українських боєприпасів. Тоді як за 8 років до 24 лютого було витрачено 70 тисяч тонн. За оцінками аналітиків українських арт. снарядів вистачило б на 6 тижнів інтенсивних боїв.
☝️ Але і тут є цікавий момент, адже більшість українських артилерійських підрозділів були забезпечені дронами, а також електронною тактичною системою "Кропива". Це збільшило швидкість розгортання артилерії на 80%, час знищення цілі – на 66%, час виявлення та відкриття контрбатарейного вогню на 90%.
Zebra написав:Давайте варианты куда могут еще ударить ракетам помозгуем? Какой смысл направлять снова 100 ракет на трансформаторы, ну будет снова блекаут день-два, ну графики удлинят, но электроенергию все равно будут давать на 2 часа хотя бы. Генераторов уже куча закуплено, можно и без е/е жить.
Если удар и готовится, то возможно по мостам через Днепр, а тут нужна ювелирная отработка. Все ПВО дежурит у транформаторов, а ракеты поделят Киев, Запорожье, Днепр и т.д. на 2 части.
Если пролеты на мостах послетают, на понтонных переправах траффик уже будет не то пальто. Это не менее болезненный удар будет, по тому же Киеву, чем отключение е/е. Даже более того, отключение е/е и ликвидация 1-2 мостов существенно снизит экономику столицы. На остальных мостах будет особый пропускной режим, но и по ним через 1-2 дня после доразведки прилетит вторая порция ракет.
Поэтому рекомендую в случае тревог на мосты не заезжать и держаться подальше.
не наганяйте паніку. історія з Антонівським мостом та мостом через дністер показала, що крилаті ракети міст не поцілять - потужності не вистачить. якби могли - давно би зруйнували
По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.
ЛАД написав:Да, всё забываю написать. Тут несколько дней назад кто-то интересовался ценами за КВт в Германии. Спросил у друзей - в Мюнхене сейчас 27 центов, с 01.01.23 будет 56 центов (получили предупреждение от компании-поставщика).
Я цікавився. Чому? Тому-що автор посту написав шо Україна за кондон продає електрику по євро за кіловатт. Стосовно населення, можна заплатить і більше ніж ваші друзі. АЛЕ мова йшла за ціну електрики, тому-що там в рахунку доставка, державні податки, місцеві податки(ваше місто ще заробляє пару копійок з кіловату, який ви споживаєте). Так ось, сама ціна електрики для населення, якщо євро взять по 40 грн буде 3.88 грн. за 1 кіловатт. Звісно продать на енергоринку дорожче не вийде, тим більше шо зазвичай для промисловості виходить дешевше. Ще що, друзям порадьте сайт check24.de ось там вводиш свій Postleitzahl і дивишся яка базова ціна та які ціни пропонують продавці електрики, та яка буде загальна ціна кіловату саме у вашому регіоні. Якщо заморочитись на пару хвилин онлайн, потім пришлють паперовий договір, який треба підписать та відправить продавцю електрики, то можна зекономити відсотків 40.
Суббота 3.12.2022г, в утреннем отчете президенту роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 93012 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 2 декабря это 28134 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 9 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю. Потери росгвардии с начала военных действий 5673 дохлыми и пропавшими безвести. 93012+28134+5673=126819 - норм...