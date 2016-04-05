Додано: Суб 03 гру, 2022 11:43

🇬🇧 Королівський інститут оборонних досліджень Великобританії (RUSI) опублікував цікавий звіт на 69 сторінок про хід російського вторгнення в Україну з лютого по липень.



Тезами про найцікавіше:



🎯 росія планувала захопити Україну за 10 днів та підготувати повну анексію (тобто “юридично” зафіксувати) до серпня (адже у серпні День Незалежності України).



🎯 російська контррозвідка вела списки українських найбільш активних громадян, які були поділені на декілька груп: 1) ті, що мають бути фізично ліквідовані; 2) репресовані; 3) нейтралів, яких можна було б схилити до співпраці; 4) відвертих колаборантів.



🎯 Президента Зеленського та вище керівництво планувалося вбити. Членів уряду – посадити. Проросійські депутати мали б сформувати політичну коаліцію\фракцію “За мир".



🎯 Атомні електростанції планувалося використовувати як воєнні бази, стоянки для техніки та командні пункти, щоб шантажувати Європу радіаційним забрудненням (типу, щоб взагалі не втручалися у ситуацію).



🎯 Захоплення Києва планувалося здійснити внаслідок відволікання українських сил на інших напрямках. Тут британські аналітики кажуть, що +- даний маневр у русні вдався, адже на північ від Києва російські війська досягли переваги 12 до 1.



До речі, Данілов також казав, що єдиним нашим прорахунком був Київський напрям. Ми не очікували, що наступ буде безпосередньо з білоруської території. Хоча такий сценарій розглядався.



Українська розвідка вважала, що основний удар буде саме на Сході, а наступ на Київ, якщо і буде, то скоріше як відволікаючий маневр. За оцінками розвідників російського угрупування на півночі було недостатньо, щоб успішно оточити та ізолювати таке велике місто як Київ.



Також нашу розвідку дезорієнтували і перехоплення розмов російських військових, які на той час були дислоковані у білоруському Гомелі. Вже потім стало зрозумілим, що вони самі про це нічого не знали.



🎯 Нерозголошення інформації своїм підлеглим про плани вищого командування зс рф зіграли з ними ж самими злий жарт. План вторгнення створювався невеликою групою осіб на чолі з путіним. До своїх підлеглих (рангом нижче) план донесли лише за кілька днів до вторгнення. Тоді як до самих солдат – лише за кілька годин.



🎯 У російського командування не було плану "Б" на випадок, якщо щось піде не так. Це стало ключовою помилкою. Коли темп вторгнення став сильно гальмуватись та помітно відставати від загального плану, становище російських військ почало різко погіршуватися. Тоді як Україна, навпаки, почала мобілізуватися.



🎯 Іншою великою помилкою росії стала недооцінка кількості українців з бойовим досвідом та спроможності України провести мобілізацію. Виявилося, що за 8 років війни через зону АТО\ООС пройшло багато резервістів з хорошим бойовим досвідом.



🎯 Недооцінила росія і чисельність української артилерії. Від березня 2014 року Україна ударними темпами почала відновлювати даний рід військ. Було додатково сформовано 5 нових артилерійських бригад та окремий артилерійський полк + ще 1 артилерійську бригаду та окремий полк в складі ВМС.



В результаті перевага рф в артилерії навіть на початковому етапі війни не була такою значною: 2433 артилерійських стволів проти наших 1176, і 3547 РСЗВ проти наших 1680.



Проте з 2014 року російські диверсанти знищили 210 тисяч тонн українських боєприпасів. Тоді як за 8 років до 24 лютого було витрачено 70 тисяч тонн. За оцінками аналітиків українських арт. снарядів вистачило б на 6 тижнів інтенсивних боїв.



☝️ Але і тут є цікавий момент, адже більшість українських артилерійських підрозділів були забезпечені дронами, а також електронною тактичною системою "Кропива". Це збільшило швидкість розгортання артилерії на 80%, час знищення цілі – на 66%, час виявлення та відкриття контрбатарейного вогню на 90%.