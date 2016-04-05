Zebra написав:По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.
Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...
Крилатою ракетою ще треба влучити в міст, який являє собою об'ємну конструкцію. Треба знати висоту місцевості + висоту прольота моста в даній точці. При 2-3 м помилці ракета може просто пролетіти повз, або влучити в якісь періла або стовпи ліхтарей))) Ще викликає питання про GPS/Glonass. Чи буде стояти на ракеті GPS, чи таки Glonass, який не дає достатньої точності чи спиратися на GPS, який як би американський.)))) Ще якби в районах мостів GPS/Glonass може бути подавлений. Це все при тому, що ППО, яке не спеціалізувалося на прикритті підстанцій збивало 2/3-4/5 ракет.
Як результат висновок такий, щоб нанести серйозні ушкодження треба близько 1000 ракет, яких в орків вже не лишилося при неможливості критично вразити ті ж дамби ГЕС - бо там хіба що ядерною зброєю.
otg написав:У него в голове крутится много всего и на что он решится никто не знает
otg написав:На самом деле слушая его речи становится вполне понятны его цели и задачи относительно Украины
Так "вполне понятно" или "никто не знает"? У вас это мирно уживается. "Закипевший чайник был холодный как лёд"
otg написав:У Вас туго с логическим рядом
ага при этом с логическим рядом туго у меня.
Людинка полюбляє всіх незгодних з з його "вибухом на фабриці макаронних виробів" у голові називати "ПТУшниками та прапорщиками". Мабуть то була його нездійснене дитяча мрія-закінчити ПТУ а потім і до прапорщика дослужитися. Та не склалося-буває.
ЛАД написав:Да, всё забываю написать. Тут несколько дней назад кто-то интересовался ценами за КВт в Германии. Спросил у друзей - в Мюнхене сейчас 27 центов, с 01.01.23 будет 56 центов (получили предупреждение от компании-поставщика).
Я цікавився. Чому? Тому-що автор посту написав шо Україна за кондон продає електрику по євро за кіловатт. Стосовно населення, можна заплатить і більше ніж ваші друзі. АЛЕ мова йшла за ціну електрики, тому-що там в рахунку доставка, державні податки, місцеві податки(ваше місто ще заробляє пару копійок з кіловату, який ви споживаєте). Так ось, сама ціна електрики для населення, якщо євро взять по 40 грн буде 3.88 грн. за 1 кіловатт. Звісно продать на енергоринку дорожче не вийде, тим більше шо зазвичай для промисловості виходить дешевше. Ще що, друзям порадьте сайт check24.de ось там вводиш свій Postleitzahl і дивишся яка базова ціна та які ціни пропонують продавці електрики, та яка буде загальна ціна кіловату саме у вашому регіоні. Якщо заморочитись на пару хвилин онлайн, потім пришлють паперовий договір, який треба підписать та відправить продавцю електрики, то можна зекономити відсотків 40.
Нічого не зрозумів. При чому тут українська електрика до ціни в Мюнхені? Україна що такий крупний постачальник що аж Мюнхен зав'язаний на нашій електриці? Сама ціна має бути 3.88 грн, а реально стане 57центів = 22,8 гривні. Тобто йде "накрутка" 6 разів! Якось в це не віриться.
Zebra написав:По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.
Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...
Крилатою ракетою ще треба влучити в міст, який являє собою об'ємну конструкцію. Треба знати висоту місцевості + висоту прольота моста в даній точці. При 2-3 м помилці ракета може просто пролетіти повз, або влучити в якісь періла або стовпи ліхтарей))) Ще викликає питання про GPS/Glonass. Чи буде стояти на ракеті GPS, чи таки Glonass, який не дає достатньої точності чи спиратися на GPS, який як би американський.)))) Ще якби в районах мостів GPS/Glonass може бути подавлений. Це все при тому, що ППО, яке не спеціалізувалося на прикритті підстанцій збивало 2/3-4/5 ракет.
Як результат висновок такий, щоб нанести серйозні ушкодження треба близько 1000 ракет, яких в орків вже не лишилося при неможливості критично вразити ті ж дамби ГЕС - бо там хіба що ядерною зброєю.
Якось його прогнози по крипті були більш точнішими ( по чому біток чекати по 10к чи по 100к?)...Хоча війна не закінчилась і все ще може статися.
detroytred написав: Як до цього )(уйла не дойде, що давно треба зібрати манатки та геть у свої кордони, й сидіти тихше миші. А там нехай вже ставити ультиматуми (тішитися своїм тупим мізком): якщо хтось зазіхне на його оркостан, то ядрьоною бімбою. Піплу ж наспівати казку: беремо перерву, бо НАТО потужне, готуємося до реваншу і бла-бла.
edvardd Edvardd, хоть трохі збираєте е/енергії з сонячних батарей у таку погоду? Виявилось, що навіить не від всіх юпс/генераторів можливо заживити котел та інши пристрої (важлива сінусоїда). Треба було ліпше готуватись...
В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии
По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества
О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось». https://t.me/meduzalive/74491
Ипсо чистой воды, скажу по секрету даже не все мощности в работе, скажу так есть блоки, которые стоят, потому что не сильно экономически оправданно ими маневрировать.
Это даже не ипсо, а маразм. Потому что, когда отключения света прекратились - конечно же, это верный признак, что генерации совсем-совсем не осталось.