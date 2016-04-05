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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2869287028712872
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:09

  vitaliian написав:
Медуза (признана иноагентом сливным бачком кремлёвских предателей): Кремль готов вывести войска с ЗАЭС и Энергодара в обмен на гарантии транзита нефти и газа по территории Украины.
........
По плану Кремля, АЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ.

https://t.me/meduzalive/74477
На эту тему уже воняют русские паблики
Но интересно другое, если РФ нужны гарантии транзита нефти и газа по Украине, значит ударов по энергетической инфраструктуре уже не будет.
.......

Тоже не собираюсь прогнозировать действия и/или гадать о планах и мыслях Кремля, но в рассуждениях о гарантиях, на мой взгляд, одно слабое место - я, вроде, не слышал о том, чтобы мы перекрывали трубу и вообще хоть как-то препятствовали поставкам. Гарантии транзита обычно требуют при угрозах срыва.
Кроме того, есть СП-1, который РФ сама остановила, и я не слышал о возобновлении его работы.

Что касается мостов, то это всё же совсем не простая задача для ракет, а возможности авиабомбардировок, видимо, у росс. ВВС нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:11

  vitaliian написав:Зображення

скотиняка пику наїв :D з такими захисниками ми в безпеці
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 03 гру, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:11

  vitaliian написав:..........
Напомню в своё время договорились не стрелять по Одессе.

:?:
Когда?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:14

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:Зображення

скотиняка пику наїв :D з такими захисниками ми в безпеці

Кто-то понял, к чему это фото? И кто на нем?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:14

  ЛАД написав:Гарантии транзита обычно требуют при угрозах срыва.
скорее гарантии объемов закупок со стороны Европы и гарантии транзита шли как один пакет. Одно без другого бессмысленно, а зоны ответственности разные. Чисто мои додумки. Следующий ракетный удар подтвердит или опровергнет их.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:15

  vitaliian написав:
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты.
https://t.me/yigal_levin/36660

"Бои за Бахмут: почему Россия так упорно стремится захватить этот город?" https://www.bbc.com/russian/features-63757171 - большая статья на эту тему.
ЛАД
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  #<1 ... 2869287028712872
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