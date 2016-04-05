Медуза (признана иноагентом сливным бачком кремлёвских предателей): Кремль готов вывести войска с ЗАЭС и Энергодара в обмен на гарантии транзита нефти и газа по территории Украины. ........ По плану Кремля, АЭС могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ.
https://t.me/meduzalive/74477 На эту тему уже воняют русские паблики Но интересно другое, если РФ нужны гарантии транзита нефти и газа по Украине, значит ударов по энергетической инфраструктуре уже не будет. .......
Тоже не собираюсь прогнозировать действия и/или гадать о планах и мыслях Кремля, но в рассуждениях о гарантиях, на мой взгляд, одно слабое место - я, вроде, не слышал о том, чтобы мы перекрывали трубу и вообще хоть как-то препятствовали поставкам. Гарантии транзита обычно требуют при угрозах срыва. Кроме того, есть СП-1, который РФ сама остановила, и я не слышал о возобновлении его работы.
Что касается мостов, то это всё же совсем не простая задача для ракет, а возможности авиабомбардировок, видимо, у росс. ВВС нет.
ЛАД написав:Гарантии транзита обычно требуют при угрозах срыва.
скорее гарантии объемов закупок со стороны Европы и гарантии транзита шли как один пакет. Одно без другого бессмысленно, а зоны ответственности разные. Чисто мои додумки. Следующий ракетный удар подтвердит или опровергнет их.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты. https://t.me/yigal_levin/36660