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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 28702871287228732874>
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:11

  vitaliian написав:Зображення

скотиняка пику наїв :D з такими захисниками ми в безпеці
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 03 гру, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:11

  vitaliian написав:..........
Напомню в своё время договорились не стрелять по Одессе.

:?:
Когда?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:14

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:Зображення

скотиняка пику наїв :D з такими захисниками ми в безпеці

Кто-то понял, к чему это фото? И кто на нем?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:14

  ЛАД написав:Гарантии транзита обычно требуют при угрозах срыва.
скорее гарантии объемов закупок со стороны Европы и гарантии транзита шли как один пакет. Одно без другого бессмысленно, а зоны ответственности разные. Чисто мои додумки. Следующий ракетный удар подтвердит или опровергнет их.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:15

  vitaliian написав:
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты.
https://t.me/yigal_levin/36660

"Бои за Бахмут: почему Россия так упорно стремится захватить этот город?" https://www.bbc.com/russian/features-63757171 - большая статья на эту тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:23

  edvardd написав:🇬🇧 Королівський інститут оборонних досліджень Великобританії (RUSI) опублікував цікавий звіт на 69 сторінок про хід російського вторгнення в Україну з лютого по липень.
.........

Спасибо, интересно.
А ссылку не дадите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Ваші коментарі дуже нагадують коментарі опонентів вище та нижче цього посту.
viewtopic.php?p=5391058#p5391058
Тіпа Нептунів нема, ракет до С-300 нема і т.п.
А по факту все трохи по-іншому.
опа :D , зайщов раз на рік і бачу свій пост. Визнаю, помилився, начитався смі. На щастя, вони теж нічого не знали на той час, а просто ляпали язиком. Але, нажаль, це не змінило нічого. Пуйло напав, ракети нанесли та наносять великої шкоди. А от ваші переможні довоєнні опуси, як ми потопимо одним залпом увесь черноморський флот, а потім раптом що, пальнемо по Курській АС і тому пуйло просто не нападе...я б на вашому місці так впевнено не прогнозував події на майбутне. бо
А по факту все трохи по-іншому

Де у вас стільки часу копатися у сповіщеннях майже річної давини?
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:42

Financial Times: Россия создает «теневой флот» из старых танкеров для экспорта нефти после введения ценового потолка

Россия с начала 2022 года купила больше 100 судов для перевозки нефти, пишет The Financial Times со ссылкой на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.

Россия старается не афишировать эти сделки. Но в Braemar заметили значительное увеличение неизвестных им ранее покупателей. Они приобретают суда, которым по 12-15 лет и которые подлежат скорому списанию. По мнению аналитиков, их закупают для РФ, которая будет использовать их для доставки нефти в Индию, Китай и другие страны Азии.

Этот «теневой флот» нужен России из-за ценового потолка на морские перевозки российской нефти, о котором договорились страны ЕС и «Большой семерки». Он будет введен в начале декабря, после этого крупнейшие западные страховые компании перестанут страховать суда, перевозящие нефть из РФ по цене выше установленного потолка.

Несмотря на закупки, в первые месяцы после введения ценового потолка России все равно будет не хватать судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт и повысит цены на рынке. Ситуация может ухудшиться в феврале, когда вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов из РФ, рассказали опрошенные The Financial Times эксперты.
https://t.me/meduzalive/74522
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:44

  juristkostya написав:И кто на нем?
сразу видно вы не с Украины. Это главный герой 95 квартала. Наш президент любил его пародировать.

Смотреть с 2:30
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 14:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:47

  detroytred написав:Як до цього )(уйла не дойде, що давно треба зібрати манатки та геть у свої кордони, й сидіти тихше миші. А там нехай вже ставити ультиматуми (тішитися своїм тупим мізком): якщо хтось зазіхне на його оркостан, то ядрьоною бімбою.
Піплу ж наспівати казку: беремо перерву, бо НАТО потужне, готуємося до реваншу і бла-бла.

Ніколи це до нього не дійде. Така природа усіх диктаторів.
Саме тому я вірю тільки в один варіант закінчення цієї війни - смерть пу.
Усі інші варіанти слабо корелюють з реальністю.
andrijk777
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