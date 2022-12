Financial Times: Россия создает «теневой флот» из старых танкеров для экспорта нефти после введения ценового потолкаРоссия с начала 2022 года купила больше 100 судов для перевозки нефти, пишет The Financial Times со ссылкой на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.Россия старается не афишировать эти сделки. Но в Braemar заметили значительное увеличение неизвестных им ранее покупателей. Они приобретают суда, которым по 12-15 лет и которые подлежат скорому списанию. По мнению аналитиков, их закупают для РФ, которая будет использовать их для доставки нефти в Индию, Китай и другие страны Азии.Этот «теневой флот» нужен России из-за ценового потолка на морские перевозки российской нефти, о котором договорились страны ЕС и «Большой семерки». Он будет введен в начале декабря, после этого крупнейшие западные страховые компании перестанут страховать суда, перевозящие нефть из РФ по цене выше установленного потолка.Несмотря на закупки, в первые месяцы после введения ценового потолка России все равно будет не хватать судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт и повысит цены на рынке. Ситуация может ухудшиться в феврале, когда вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов из РФ, рассказали опрошенные The Financial Times эксперты.