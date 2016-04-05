ЛАД написав:Гарантии транзита обычно требуют при угрозах срыва.
скорее гарантии объемов закупок со стороны Европы и гарантии транзита шли как один пакет. Одно без другого бессмысленно, а зоны ответственности разные. Чисто мои додумки. Следующий ракетный удар подтвердит или опровергнет их.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Разведка Британии: ВС РФ пытаются провести операцию по окружению Бахмута, замкнув кольцо вокруг города с севера и юга, однако с августа имеют очень скромные успехи в этом, захватив лишь отдельные позиции. Помимо этого, захват Бахмута имел бы довольно слабое значение в оперативном плане, и вряд ли бы стоил тех потерь, которые понесли оккупанты. https://t.me/yigal_levin/36660
Denik написав:Ваші коментарі дуже нагадують коментарі опонентів вище та нижче цього посту. viewtopic.php?p=5391058#p5391058 Тіпа Нептунів нема, ракет до С-300 нема і т.п. А по факту все трохи по-іншому.
опа , зайщов раз на рік і бачу свій пост. Визнаю, помилився, начитався смі. На щастя, вони теж нічого не знали на той час, а просто ляпали язиком. Але, нажаль, це не змінило нічого. Пуйло напав, ракети нанесли та наносять великої шкоди. А от ваші переможні довоєнні опуси, як ми потопимо одним залпом увесь черноморський флот, а потім раптом що, пальнемо по Курській АС і тому пуйло просто не нападе...я б на вашому місці так впевнено не прогнозував події на майбутне. бо
А по факту все трохи по-іншому
Де у вас стільки часу копатися у сповіщеннях майже річної давини?
Financial Times: Россия создает «теневой флот» из старых танкеров для экспорта нефти после введения ценового потолка
Россия с начала 2022 года купила больше 100 судов для перевозки нефти, пишет The Financial Times со ссылкой на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.
Россия старается не афишировать эти сделки. Но в Braemar заметили значительное увеличение неизвестных им ранее покупателей. Они приобретают суда, которым по 12-15 лет и которые подлежат скорому списанию. По мнению аналитиков, их закупают для РФ, которая будет использовать их для доставки нефти в Индию, Китай и другие страны Азии.
Этот «теневой флот» нужен России из-за ценового потолка на морские перевозки российской нефти, о котором договорились страны ЕС и «Большой семерки». Он будет введен в начале декабря, после этого крупнейшие западные страховые компании перестанут страховать суда, перевозящие нефть из РФ по цене выше установленного потолка.
Несмотря на закупки, в первые месяцы после введения ценового потолка России все равно будет не хватать судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт и повысит цены на рынке. Ситуация может ухудшиться в феврале, когда вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов из РФ, рассказали опрошенные The Financial Times эксперты. https://t.me/meduzalive/74522
detroytred написав:Як до цього )(уйла не дойде, що давно треба зібрати манатки та геть у свої кордони, й сидіти тихше миші. А там нехай вже ставити ультиматуми (тішитися своїм тупим мізком): якщо хтось зазіхне на його оркостан, то ядрьоною бімбою. Піплу ж наспівати казку: беремо перерву, бо НАТО потужне, готуємося до реваншу і бла-бла.
Ніколи це до нього не дійде. Така природа усіх диктаторів. Саме тому я вірю тільки в один варіант закінчення цієї війни - смерть пу. Усі інші варіанти слабо корелюють з реальністю.