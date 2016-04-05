После длительных переговоров в Брюсселе европейские дипломаты в пятницу предложили ограничить цену на российскую нефть . Этот шаг приветствовала администрация Байдена, которая давно стремилась ударить по доходам Кремля от энергетики, не причиняя дополнительного хаоса рынкам. Если страны Большой семерки и Австралия согласятся, он вступит в силу в понедельник — в тот же день, когда вступит в силу эмбарго Европейского союза на российскую морскую нефть. Остается неясным, ударит ли этот шаг по финансам Москвы, поскольку ограничение в 60 долларов за баррель очень близко к текущим ценам ..........

Полдюжины украинских посольств по всей Европе, а также несколько консульств получили «кровавые посылки» с глазами животных , что, по словам МИД Украины в пятницу, было «хорошо спланированной» кампанией запугивания и террора. Эти посылки в сочетании с обнаруженной в Испании волной писем-бомб вызвали подозрения в связях с Россией и побудили Киев просить об усилении безопасности в своих зарубежных офисах.

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Премьер-министр Финляндии говорит, что у Европы «были бы проблемы без Соединенных Штатов» в связи с войной на Украине. Во время визита в Австралию Санна Марин сказала, что должна быть «абсолютно честной», что «Европа сейчас недостаточно сильна» , сообщает Agence France-Presse. Она призвала к развитию европейской оборонной промышленности . «Нам следовало гораздо раньше прислушаться к нашим прибалтийским и польским друзьям», — сказала она.

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В ближайшие месяцы Соединенные Штаты могут перебросить часть средств ПВО с Ближнего Востока на Украину , заявил в интервью Politico исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Хейс . Затем Вашингтон заменит Национальные передовые зенитно-ракетные системы, используемые в странах-партнерах. На этой неделе армия США заявила , что компания Raytheon подписала контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести таких систем для вооруженных сил Украины.