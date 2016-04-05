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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2871287228732874>
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:49

  Water написав:
  ЛАД написав:Да, всё забываю написать.
Тут несколько дней назад кто-то интересовался ценами за КВт в Германии.
Спросил у друзей - в Мюнхене сейчас 27 центов, с 01.01.23 будет 56 центов (получили предупреждение от компании-поставщика).

Я цікавився. Чому? Тому-що автор посту написав шо Україна за кордон продає електрику по євро за кіловатт.
Стосовно населення, можна заплатить і більше ніж ваші друзі. АЛЕ мова йшла за ціну електрики, тому-що там в рахунку доставка, державні податки, місцеві податки(ваше місто ще заробляє пару копійок з кіловату, який ви споживаєте). Так ось, сама ціна електрики для населення, якщо євро взять по 40 грн буде 3.88 грн. за 1 кіловатт. Звісно продать на енергоринку дорожче не вийде, тим більше шо зазвичай для промисловості виходить дешевше.
Ще що, друзям порадьте сайт check24.de ось там вводиш свій Postleitzahl і дивишся яка базова ціна та які ціни пропонують продавці електрики, та яка буде загальна ціна кіловату саме у вашому регіоні.
Якщо заморочитись на пару хвилин онлайн, потім пришлють паперовий договір, який треба підписать та відправить продавцю електрики, то можна зекономити відсотків 40.

Во многом согласен с Вами.
Но всё же вряд ли за счёт доставки, налогов и пр. накруток цена э/э вырастает в 2,8 раза (27 центов при курсе 40 будет 10,80 грн., а Вы привели цифру 3,88 грн).
Друзья живут там уже почти 30 лет, так что, думаю, разбираются лучше мпеня, так что советы давать не буду. :)

Ну а что касается продажи за границу по 1 евро за КВт - у нас пишут много фантазий. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:50

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:И кто на нем?
сразу видно вы не с Украины. Это главный герой 95 квартала. Наш президент любил его пародировать.

двічі мімо. й juristkostya з України, й пика на фото не дуже впізнавана.

судячи з коментаря - Ляшко.

чи може Успіх?!! :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:56

  Shaman написав:пика на фото не дуже впізнавана.
потому что ВСУ меняет людей в лучшую сторону :D морда лица уже не такая наглая.
  juristkostya написав:к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:03

  ЛАД написав:
  edvardd написав:🇬🇧 Королівський інститут оборонних досліджень Великобританії (RUSI) опублікував цікавий звіт на 69 сторінок про хід російського вторгнення в Україну з лютого по липень.
.........

Спасибо, интересно.
А ссылку не дадите?

Сайт - https://rusi.org/explore-our-research/p ... -july-2022

Полный текст в PDF-формате - https://static.rusi.org/359-SR-Ukraine- ... -final.pdf
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:09

Страны «семерки» и Австралия присоединились к «потолку цен», одобренному вчера Евросоюзом. По сути, остаются только азиатские страны, куда Россия может поставлять свою нефть, так как уже было высказано предупреждение, что в страны, которые присоединятся к «потолку», нефть поставляться не будет по любой цене.

Азиатский рынок достаточно «плотный» и уже давно поделен. «Втиснуться» туда можно только с откровенным демпингом, что, конечно, вызовет крайнее неудовольствие у других продавцов нефти - в первую очередь арабов. Так что конфликты с ближневосточными странами ОПЕК - это вопрос ближайшего будущего.

Ну, и вся та же инфраструктурная проблема - у России нет сколь-либо рабочей схемы бесперебойных поставок на азиатские рынки. Только случайные и одноразовые. На таких условиях нефть будут покупать разовыми партиями, ни о каком долгосрочном сотрудничестве говорить не приходится.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6307
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:09

После длительных переговоров в Брюсселе европейские дипломаты в пятницу предложили ограничить цену на российскую нефть . Этот шаг приветствовала администрация Байдена, которая давно стремилась ударить по доходам Кремля от энергетики, не причиняя дополнительного хаоса рынкам. Если страны Большой семерки и Австралия согласятся, он вступит в силу в понедельник — в тот же день, когда вступит в силу эмбарго Европейского союза на российскую морскую нефть. Остается неясным, ударит ли этот шаг по финансам Москвы, поскольку ограничение в 60 долларов за баррель очень близко к текущим ценам ..........
Полдюжины украинских посольств по всей Европе, а также несколько консульств получили «кровавые посылки» с глазами животных, что, по словам МИД Украины в пятницу, было «хорошо спланированной» кампанией запугивания и террора. Эти посылки в сочетании с обнаруженной в Испании волной писем-бомб вызвали подозрения в связях с Россией и побудили Киев просить об усилении безопасности в своих зарубежных офисах.
..........
Премьер-министр Финляндии говорит, что у Европы «были бы проблемы без Соединенных Штатов» в связи с войной на Украине. Во время визита в Австралию Санна Марин сказала, что должна быть «абсолютно честной», что «Европа сейчас недостаточно сильна», сообщает Agence France-Presse. Она призвала к развитию европейской оборонной промышленности. «Нам следовало гораздо раньше прислушаться к нашим прибалтийским и польским друзьям», — сказала она.
..........
В ближайшие месяцы Соединенные Штаты могут перебросить часть средств ПВО с Ближнего Востока на Украину , заявил в интервью Politico исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Хейс . Затем Вашингтон заменит Национальные передовые зенитно-ракетные системы, используемые в странах-партнерах. На этой неделе армия США заявила , что компания Raytheon подписала контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на поставку шести таких систем для вооруженных сил Украины.

https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/02/russia-ukraine-war-latest-updates/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:12

  yanyura написав:
  ЛАД написав:
  edvardd написав:🇬🇧 Королівський інститут оборонних досліджень Великобританії (RUSI) опублікував цікавий звіт на 69 сторінок про хід російського вторгнення в Україну з лютого по липень.
.........

Спасибо, интересно.
А ссылку не дадите?

Сайт - https://rusi.org/explore-our-research/p ... -july-2022

Полный текст в PDF-формате - https://static.rusi.org/359-SR-Ukraine- ... -final.pdf

Спасибо!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:20

Интересные цифры данные и "тема", совершенно не раскрытые для большой аудитории:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:23

Ядерный наблюдатель ООН говорит, что близится к соглашению между Украиной и Россией по защите Запорожской атомной электростанции — крупнейшей в Европе. Россия захватила объект вскоре после вторжения, и неоднократные обстрелы вблизи объекта вызвали опасения глобальной ядерной катастрофы. «Мы почти у цели… Теперь у нас на столе лежит предложение, которое, проще говоря, направлено на то, чтобы остановить безрассудную бомбардировку крупнейшей атомной электростанции в Европе», — сказал глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/03/russia-ukraine-war-latest-updates/
Интересно, какое предложение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:32

  Archivarius написав:edvardd
Edvardd, хоть трохі збираєте е/енергії з сонячних батарей у таку погоду?
Виявилось, що навіить не від всіх юпс/генераторів можливо заживити котел та інши пристрої (важлива сінусоїда). Треба було ліпше готуватись...

сегодня непланово выключили на 5,5 часов, как раз солнышко было, акк почти не просели... но на момент считайте 1:10, 1:20 к мощности панели если пасмурно...синусоиду можно получить из меандра упса, если подключить нагрузку через совковый стабилизатор к телевизору...
edvardd
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