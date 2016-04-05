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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:32
vitaliian написав: juristkostya написав:
к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.
Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений
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juristkostya
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:37
Denik написав: Zebra написав:
По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.
Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...
За штурвал СУ-34. Эти работали по Чернигову
ЕМНИП, то рашисты обрушить один пролёт моста не смогли даже с первого захода, было несколько заходов, кидали несколько ФАБ-500 и ФАБ-250
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:42
juristkostya написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.
Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений
Тем более, что я как-то не слышал об особых заслугах Ляшко на фронте.
P.s. С аналитичностью на форуме как-то плоховато.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 03 гру, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:43
juristkostya написав:
тема, как-никак, претендует на аналитичность
особенно вы радуете нас аналитикой, всегда её читаю с открытым ртом.
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