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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2871287228732874
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:32

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.

Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:37

  Denik написав:
  Zebra написав:По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.

Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...

За штурвал СУ-34. Эти работали по Чернигову
ЕМНИП, то рашисты обрушить один пролёт моста не смогли даже с первого захода, было несколько заходов, кидали несколько ФАБ-500 и ФАБ-250
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:42

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.

Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений

Тем более, что я как-то не слышал об особых заслугах Ляшко на фронте.

P.s. С аналитичностью на форуме как-то плоховато.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 гру, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:43

  juristkostya написав:тема, как-никак, претендует на аналитичность
особенно вы радуете нас аналитикой, всегда её читаю с открытым ртом.
vitaliian
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