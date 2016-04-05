ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит самолеты В-1 и В-2, находящиеся на вооружении страны еще со времен холодной войны.



Презентация прошла в пятницу на заводе производителя Northrop Grumman в Калифорнии.



В-21 - первый бомбардировщик, построенный в США за последние 30 лет. Его стоимость составляет почти 700 млн долларов.



Он способен нести как ядерные, так и обычные боеприпасы.



Другие возможности бомбардировщика пока не раскрываются.

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В ВВС США заявляют, что В-12 может функционировать как беспилотник, но полеты без экипажа пока не обсуждались и не предусмотрены.



Ожидается, что первый полет B-21 состоится в 2023 году.



В настоящее время в производстве находится шесть самолетов. ВВС США планируют приобрести не менее 100 штук.