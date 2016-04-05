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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2872287328742875>
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:32

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.

Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:37

  Denik написав:
  Zebra написав:По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.

Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...

За штурвал СУ-34. Эти работали по Чернигову
ЕМНИП, то рашисты обрушить один пролёт моста не смогли даже с первого захода, было несколько заходов, кидали несколько ФАБ-500 и ФАБ-250
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:42

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.

Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений

Тем более, что я как-то не слышал об особых заслугах Ляшко на фронте.

P.s. С аналитичностью на форуме как-то плоховато.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 гру, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:43

  juristkostya написав:тема, как-никак, претендует на аналитичность
особенно вы радуете нас аналитикой, всегда её читаю с открытым ртом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:52

Пакистан потребовал от России скидку на нефть в 40%. В противном случае покупать не будут. В общем, все только начинается....
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:03

ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит самолеты В-1 и В-2, находящиеся на вооружении страны еще со времен холодной войны.

Презентация прошла в пятницу на заводе производителя Northrop Grumman в Калифорнии.

В-21 - первый бомбардировщик, построенный в США за последние 30 лет. Его стоимость составляет почти 700 млн долларов.

Он способен нести как ядерные, так и обычные боеприпасы.

Другие возможности бомбардировщика пока не раскрываются.
...........
В ВВС США заявляют, что В-12 может функционировать как беспилотник, но полеты без экипажа пока не обсуждались и не предусмотрены.

Ожидается, что первый полет B-21 состоится в 2023 году.

В настоящее время в производстве находится шесть самолетов. ВВС США планируют приобрести не менее 100 штук.

https://www.bbc.com/russian/news-63846691
На нашу войну это, к сожалению, никак не повлияет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«У нас було все. А тепер нічого нема»: ВЩЕНТ ЗРУЙНОВАНЕ СЕЛО ПОСАД-ПОКРОВСЬКЕ НА ХЕРСОНЩИНІ

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:13

"США нашли способ быстро укрепить ПВО Украины системами NASAMS. Где они будут применяться?" - https://www.bbc.com/russian/features-63828407.
Хорошо и интересно. Но уж слишком медленно и постепенно. Поставки идут вслед за событиями, а не превентивно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:13

  ЛАД написав:https://www.bbc.com/russian/news-63846691
На нашу войну это, к сожалению, никак не повлияет.

Ну так дороги же были важнее, даже выделяли дополнительные деньги на дороги
А на ракетную программу денег не хватило

И не говори, что я прозрел только сейчас
Прозрел я давно, только тогда я был "порохобот", потому что Бубочку критиковал
И сейчас "порохобот", потому что, только сейчас "прозрел"
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 16:20

pesikot
Прозреть Вы просто не способны.
Как можно прозреть, когда кругозор сужен до точки (ну или кочки :) ) зрения?
Увидеть связь между разработкой США новейшего стратегического бомбардировщика В-21 и ракетной программой Украины это суметь нужно. :)
ЛАД
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