Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:32
vitaliian написав: juristkostya написав:
к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.
Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений
juristkostya
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:37
Denik написав: Zebra написав:
По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.
Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...
За штурвал СУ-34. Эти работали по Чернигову
ЕМНИП, то рашисты обрушить один пролёт моста не смогли даже с первого захода, было несколько заходов, кидали несколько ФАБ-500 и ФАБ-250
pesikot
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:42
juristkostya написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
к чему это фото?
Костя к чему фото ВСУшников на данной ветке? Да ни к чему, это вообще посторонние люди, не имеющие никакого отношения к войне. Вот ваше фото наоборот было бы кстати.
тема, как-никак, претендует на аналитичность. И появление фото человека в форме без каких-либо комментариев вызывает удивление.
Безусловно, "доска почета" может и должна существовать, но логичнее, если она будет отдельно от обсуждений
Тем более, что я как-то не слышал об особых заслугах Ляшко на фронте.
P.s. С аналитичностью на форуме как-то плоховато.
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Суб 03 гру, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:43
juristkostya написав:
тема, как-никак, претендует на аналитичность
особенно вы радуете нас аналитикой, всегда её читаю с открытым ртом.
vitaliian
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Додано: Суб 03 гру, 2022 15:52
Пакистан потребовал от России скидку на нефть в 40%. В противном случае покупать не будут. В общем, все только начинается....
edvardd
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Додано: Суб 03 гру, 2022 16:03
ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит самолеты В-1 и В-2, находящиеся на вооружении страны еще со времен холодной войны.
Презентация прошла в пятницу на заводе производителя Northrop Grumman в Калифорнии. В-21 - первый бомбардировщик, построенный в США за последние 30 лет. Его стоимость составляет почти 700 млн долларов. Он способен нести как ядерные, так и обычные боеприпасы. Другие возможности бомбардировщика пока не раскрываются. ........... В ВВС США заявляют, что В-12 может функционировать как беспилотник, но полеты без экипажа пока не обсуждались и не предусмотрены. Ожидается, что первый полет B-21 состоится в 2023 году. В настоящее время в производстве находится шесть самолетов. ВВС США планируют приобрести не менее 100 штук. https://www.bbc.com/russian/news-63846691
На нашу войну это, к сожалению, никак не повлияет.
ЛАД
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Додано: Суб 03 гру, 2022 16:10
«У нас було все. А тепер нічого нема»: ВЩЕНТ ЗРУЙНОВАНЕ СЕЛО ПОСАД-ПОКРОВСЬКЕ НА ХЕРСОНЩИНІ
pesikot
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Додано: Суб 03 гру, 2022 16:13
"США нашли способ быстро укрепить ПВО Украины системами NASAMS. Где они будут применяться?"
-
https://www.bbc.com/russian/features-63828407
.
Хорошо и интересно. Но уж слишком медленно и постепенно. Поставки идут вслед за событиями, а не превентивно.
ЛАД
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Додано: Суб 03 гру, 2022 16:13
Ну так дороги же были важнее, даже выделяли дополнительные деньги на дороги
А на ракетную программу денег не хватило
И не говори, что я прозрел только сейчас
Прозрел я давно, только тогда я был "порохобот", потому что Бубочку критиковал
И сейчас "порохобот", потому что, только сейчас "прозрел"
pesikot
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Додано: Суб 03 гру, 2022 16:20
pesikot
Прозреть Вы просто не способны.
Как можно прозреть, когда кругозор сужен до точки (ну или кочки
) зрения?
Увидеть связь между разработкой США новейшего стратегического бомбардировщика В-21 и ракетной программой Украины это суметь нужно.
ЛАД
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