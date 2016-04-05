ЛАД написав:pesikot Прозреть Вы просто не способны. Как можно прозреть, когда кругозор сужен до точки (ну или кочки ) зрения? Увидеть связь между разработкой США новейшего стратегического бомбардировщика В-21 и ракетной программой Украины это суметь нужно.
Действительно, бросать ссылку на разработку новейшего бомбардировщика на эту ветку и сожалеть, что к нашей войне это не имеет значение Зачем это делать ? Чтобы что ?
Это ляп трусами об асфальт
Ну и потом, ты продолжаешь врать, что я не прозрел Тупо врать, как любой совок.
На самом деле, все твои посты, это темы
Бубочку и всю зелёную власть критиковать нельзя. А кто критикует, то "порохобот" или тупой.
Archivarius написав:edvardd Edvardd, хоть трохі збираєте е/енергії з сонячних батарей у таку погоду? Виявилось, що навіить не від всіх юпс/генераторів можливо заживити котел та інши пристрої (важлива сінусоїда). Треба було ліпше готуватись...
сегодня непланово выключили на 5,5 часов, как раз солнышко было, акк почти не просели... но на момент считайте 1:10, 1:20 к мощности панели если пасмурно...синусоиду можно получить из меандра упса, если подключить нагрузку через совковый стабилизатор к телевизору...
Впору открывать "свои ветки" - технические. (под изготовление-реализацию-производство конкретной продукции) С подключением Будівельника. 1. Как остаться в Украине и выжить в курятнике. а) Своими руками из подручных средств обеспечить минимальное потребление электроэнергии.(АКБ, солнечные элементы - преобразователи - иная генерация) б) Доступная вода(скважины-насосные - разводка) с) Тепло в квартире на ваш кошелёк.(котёл под тбт, система отопления-горячая вода. трубы, циркуляция, теплообменники)это возможно даже в чешках, хотя хлопотно, эпоха до... - идеальна ибо конструктивно рассчитана на отсутствие "колхоза".
По факту это "малые предприятия" Недостаток ветки: - жить необходимо в районе - хорошо знать местные условия. Это как производство мебели - знать вкусы и доступность исходящих материалов. Адже у квартирі грубку не викладеш. А котёл можно топить даже пелетами, пока в больших городах не дошли до условий Польши.
Уберечь трансформаторные станции от обстрелов можно под землей. Юрий Касич полагает, что надо строить новые подземные модульные трансформаторные подстанции. Построить такую станцию возможно за 3-5 месяцев, говорит он.
"Подстанцию, которую скрыли, забетонировав под землю, труднее будет достать, и она будет в будущем, возможно, основой параллельной энергетической системы страны, о которой заявлял президент. И я очень верю, что именно это он и имел в виду", - считает он. ........ Эксперт по энергетике, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что под землей можно разместить лишь отдельные не слишком мощные трансформаторные будки, которые на выходе будут давать 220 В и иметь оборудование для охлаждения.
"Но если речь идет о подстанциях, о распределительных объектах, которые, например, обеспечивают повышение напряжения до 750 кВ для дальнейшей транспортировки, то вполне понятно, что его никуда под землю не спрячешь, и на расстоянии 200 м друг от друга трансформаторы не установишь", - сказал Рябцев в интервью Украинской службе Би-би-си.
Крупные станции можно защитить лишь с помощью ПВО, считает он. .......... Каждая украинская область должна иметь большое количество собственных источников генерации, а не зависеть от одного мощного источника, производящего энергию на несколько регионов, считает Геннадий Рябцев.
Этими источниками энергии могут стать малые ядерные реакторы, о которых недавно говорил президент Зеленский. .......... Рябцев объясняет, что речь идет об экспериментальной технологии "зеленого водорода", получаемого электролизом из воды с помощью энергии, вырабатываемой малыми модульными ядерными реакторами. "Зеленым" он называется потому, что экологически безопасен.
Однако малые модульные реакторы пока находятся в стадии исследования. Более того, лицензию на эту технологию имеет только американская компания, но у нее нет разрешения на экспорт ее за границу.
По мнению экспертов, в ближайшие пять лет такие реакторы в Украине не появятся. А значит, придется обходиться тем, что есть.
Уберечь трансформаторные станции от обстрелов можно под землей. Юрий Касич полагает, что надо строить новые подземные модульные трансформаторные подстанции. Построить такую станцию возможно за 3-5 месяцев, говорит он.
"Подстанцию, которую скрыли, забетонировав под землю, труднее будет достать, и она будет в будущем, возможно, основой параллельной энергетической системы страны, о которой заявлял президент. И я очень верю, что именно это он и имел в виду", - считает он. ........ Эксперт по энергетике, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что под землей можно разместить лишь отдельные не слишком мощные трансформаторные будки, которые на выходе будут давать 220 В и иметь оборудование для охлаждения.
"Но если речь идет о подстанциях, о распределительных объектах, которые, например, обеспечивают повышение напряжения до 750 кВ для дальнейшей транспортировки, то вполне понятно, что его никуда под землю не спрячешь, и на расстоянии 200 м друг от друга трансформаторы не установишь", - сказал Рябцев в интервью Украинской службе Би-би-си.
Крупные станции можно защитить лишь с помощью ПВО, считает он. .......... Каждая украинская область должна иметь большое количество собственных источников генерации, а не зависеть от одного мощного источника, производящего энергию на несколько регионов, считает Геннадий Рябцев.
Этими источниками энергии могут стать малые ядерные реакторы, о которых недавно говорил президент Зеленский. .......... Рябцев объясняет, что речь идет об экспериментальной технологии "зеленого водорода", получаемого электролизом из воды с помощью энергии, вырабатываемой малыми модульными ядерными реакторами. "Зеленым" он называется потому, что экологически безопасен.
Однако малые модульные реакторы пока находятся в стадии исследования. Более того, лицензию на эту технологию имеет только американская компания, но у нее нет разрешения на экспорт ее за границу.
По мнению экспертов, в ближайшие пять лет такие реакторы в Украине не появятся. А значит, придется обходиться тем, что есть.
1. Вы не есть технический специалист. 2. Вы ни есть ядерщик. 3. Вы ни есть производитель ядерного топлива. 4. Вы ни есть шахтёр строящий подземные АЭС 5. Вы ни есть энергетик(тогда бы Вы знали, что за 30 лет в Украине выжжено всё - в угоду построения высокоприбыльного бизнеса от института смотрящих) 6. Вы ни есть человек умеющий считать сложную формулу 2+2=? ......................................................................... Буквально "один пункт" - строительство зарытых трансформаторных подстанций увеличит её стоимость от 10 раз.или это будет "соломенная хижина поросёнка Наф-Наф". Если Вы добавите, что Ваша цель, как у "Куля в лоба", со строительством "Укреплённой границы"(или проекта укреплённой границы) украсть бабки и навернуть лыжи - тогда да.