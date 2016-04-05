Уберечь трансформаторные станции от обстрелов можно под землей. Юрий Касич полагает, что надо строить новые подземные модульные трансформаторные подстанции. Построить такую станцию возможно за 3-5 месяцев, говорит он.



"Подстанцию, которую скрыли, забетонировав под землю, труднее будет достать, и она будет в будущем, возможно, основой параллельной энергетической системы страны, о которой заявлял президент. И я очень верю, что именно это он и имел в виду", - считает он.

........

Эксперт по энергетике, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что под землей можно разместить лишь отдельные не слишком мощные трансформаторные будки, которые на выходе будут давать 220 В и иметь оборудование для охлаждения.



"Но если речь идет о подстанциях, о распределительных объектах, которые, например, обеспечивают повышение напряжения до 750 кВ для дальнейшей транспортировки, то вполне понятно, что его никуда под землю не спрячешь, и на расстоянии 200 м друг от друга трансформаторы не установишь", - сказал Рябцев в интервью Украинской службе Би-би-си.



Крупные станции можно защитить лишь с помощью ПВО, считает он.

..........

Каждая украинская область должна иметь большое количество собственных источников генерации, а не зависеть от одного мощного источника, производящего энергию на несколько регионов, считает Геннадий Рябцев.



Этими источниками энергии могут стать малые ядерные реакторы, о которых недавно говорил президент Зеленский.

..........

Рябцев объясняет, что речь идет об экспериментальной технологии "зеленого водорода", получаемого электролизом из воды с помощью энергии, вырабатываемой малыми модульными ядерными реакторами. "Зеленым" он называется потому, что экологически безопасен.



Однако малые модульные реакторы пока находятся в стадии исследования. Более того, лицензию на эту технологию имеет только американская компания, но у нее нет разрешения на экспорт ее за границу.



По мнению экспертов, в ближайшие пять лет такие реакторы в Украине не появятся. А значит, придется обходиться тем, что есть.