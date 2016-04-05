pesikot написав:ты продолжаешь врать, что я не прозрел Тупо врать, как любой совок.
хоть это ко мне не относится...хочу покаяться перед украинцами
посмотрел сегодня видео Стерненко (а 2 недели назад кто-то давал здесь видео Муждабаєва Айдера) Айдер очень резко выразился про т.н. "хороших россиян" (под раздачу попали не только Собчак, Дудь, Навальный, т/канал Дождь) Дождь я не смотрю с 2021г (каюсь, что иногда смотрел раньше)
очень понравилось видео Стерненко (долгие годы власть пыталась представить его как радикала (неадеквата, убийцу и пр.), огранизовав на него покушение
Сергей четко разложил в отношении хороших россиян -у них позиция такая: мы против путина, но за россию ( им жалко мобиков, они считают, что россия виновата (она аргессор), но украинцы должны "как бы дозировать степень своей ненависти"(а еще лучше, когда они (россияне-либералы) будут регулировать эту степень (т.е. чтобы мы как бы не перегнули палку) (ЛАД сильно беспокоился, чтобы украинцы не ожесточились, не отвергли русскую культуру (которая является частью мировой культуры) русская культура 18-19вв- в большей части является плагиатом(или в лучшем случае переводом на русский), примеры -Евгений Онегин, Тарас Бульба и пр. так вот это культура не помешала россиянам полностью оскотинется пару дней назад посмотрел видео Владимира Нилова "Почему россияне проспали захват своей страны? [Лихие 2000] https://www.youtube.com/watch?v=qhsWu0tviwM
уже не раз писал о том, что с 2005-2011 работал с россиянами с питера(при том их было 17/18, а нас украинцев 2-3), капитан российский (которого я менял) восторгался резким ростом зарплат (за 3 года в 2 раза), деньги хлынули дождем и многие отдали свободу за красочное телевидение правда был один человек (стармех),который считал что пуйло бандит (как и кирил гундяев) и не стоит уважения (а не только преклонения), он говорил что никогда не голосовал за пуйло(потому что принципиально не ходит на выборы) в конце видео Нилов делает предположение о том, что Немцову(Явлинскому, Каспарову и тд) надо было в середине 2000х уйти из политики и дать дорогу молодым(незапятнаным), это ошибочное мнение-ведь полит технологи пуйла спецом делали так, чтобы создавать иллюзию демократии и свободы слова (для это и существовала карманная опозиция-Яблоко/СПС, частично в роли оппозиции кремль "просил" подыграть лдпр и коммунистов у нас, кстати пытались в 2010-2013 сделать по лекалу московии (фронт змін Яценюка, или Батьківщина Юли тимошенко как раз были аналогами российской оппозиции, которые часто голосовали за регионы(за деньги или за портфели)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 03 гру, 2022 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Помните, как плешивый встречался с матерями мобиков? Так вот, только у 3 из 16 "матерей военных" сыновей отправили воевать
По информации издания "Медуза", шоу пыни на этом не заканчивается. Выяснилось, что 11 из приглашенных на встречу женщин работают или в бюджетных организациях, или являются членами провластных общественных движений.
Источники, близкие к администрации путина, сообщили изданию, что идея мероприятия появилась на фоне растущего недовольства к мобилизации со стороны военных и их родственников. Кроме того, подобрать нужное количество "матерей" было непросто: мол, людей с улицы к президенту не отправят, потому что "мало ли чего они спросят и какие вопросы будут задавать".
Archivarius написав:edvardd Edvardd, хоть трохі збираєте е/енергії з сонячних батарей у таку погоду? Виявилось, що навіить не від всіх юпс/генераторів можливо заживити котел та інши пристрої (важлива сінусоїда). Треба було ліпше готуватись...
сегодня непланово выключили на 5,5 часов, как раз солнышко было, акк почти не просели... но на момент считайте 1:10, 1:20 к мощности панели если пасмурно...синусоиду можно получить из меандра упса, если подключить нагрузку через совковый стабилизатор к телевизору...
Впору открывать "свои ветки" - технические. (под изготовление-реализацию-производство конкретной продукции) С подключением Будівельника. 1. Как остаться в Украине и выжить в курятнике. а) Своими руками из подручных средств обеспечить минимальное потребление электроэнергии.(АКБ, солнечные элементы - преобразователи - иная генерация) б) Доступная вода(скважины-насосные - разводка) с) Тепло в квартире на ваш кошелёк.(котёл под тбт, система отопления-горячая вода. трубы, циркуляция, теплообменники)это возможно даже в чешках, хотя хлопотно, эпоха до... - идеальна ибо конструктивно рассчитана на отсутствие "колхоза".
По факту это "малые предприятия" Недостаток ветки: - жить необходимо в районе - хорошо знать местные условия. Это как производство мебели - знать вкусы и доступность исходящих материалов. Адже у квартирі грубку не викладеш. А котёл можно топить даже пелетами, пока в больших городах не дошли до условий Польши.
у меня на даче осмос для очистки до питьевой воды из болота (Днепра) и система обеззараживания... успел разобрать и спрятать перед вылетом окон... сегодня ходил - 2 стекла 40*103 см - 700 гривень
GALeon написав:Помните, как плешивый встречался с матерями мобиков? Так вот, только у 3 из 16 "матерей военных" сыновей отправили воевать
По информации издания "Медуза", шоу пыни на этом не заканчивается. Выяснилось, что 11 из приглашенных на встречу женщин работают или в бюджетных организациях, или являются членами провластных общественных движений.
Источники, близкие к администрации путина, сообщили изданию, что идея мероприятия появилась на фоне растущего недовольства к мобилизации со стороны военных и их родственников. Кроме того, подобрать нужное количество "матерей" было непросто: мол, людей с улицы к президенту не отправят, потому что "мало ли чего они спросят и какие вопросы будут задавать".
инфа недельной давности, все тгканалы и ютуб уже сто раз это "расследовал"
edvardd написав:[quote="5513928:Archivarius"]edvardd Edvardd, хоть трохі збираєте е/енергії з сонячних батарей у таку погоду? Виявилось, що навіить не від всіх юпс/генераторів можливо заживити котел та інши пристрої (важлива сінусоїда). Треба було ліпше готуватись...
сегодня непланово выключили на 5,5 часов, как раз солнышко было, акк почти не просели... но на момент считайте 1:10, 1:20 к мощности панели если пасмурно...синусоиду можно получить из меандра упса, если подключить нагрузку через совковый стабилизатор к телевизору...
Впору открывать "свои ветки" - технические. (под изготовление-реализацию-производство конкретной продукции) С подключением Будівельника. 1. Как остаться в Украине и выжить в курятнике. а) Своими руками из подручных средств обеспечить минимальное потребление электроэнергии.(АКБ, солнечные элементы - преобразователи - иная генерация) б) Доступная вода(скважины-насосные - разводка) с) Тепло в квартире на ваш кошелёк.(котёл под тбт, система отопления-горячая вода. трубы, циркуляция, теплообменники)это возможно даже в чешках, хотя хлопотно, эпоха до... - идеальна ибо конструктивно рассчитана на отсутствие "колхоза".
По факту это "малые предприятия" Недостаток ветки: - жить необходимо в районе - хорошо знать местные условия. Это как производство мебели - знать вкусы и доступность исходящих материалов. Адже у квартирі грубку не викладеш. А котёл можно топить даже пелетами, пока в больших городах не дошли до условий Польши.
у меня на даче осмос для очистки до питьевой воды из болота (Днепра) и система обеззараживания... успел разобрать и спрятать перед вылетом окон... сегодня ходил - 2 стекла 40*103 см - 700 гривень [/quote]Пакеты или обычное стекло? Если обычное, то есть такие размеры
Востаннє редагувалось GALeon в Суб 03 гру, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:pesikot Прозреть Вы просто не способны. Как можно прозреть, когда кругозор сужен до точки (ну или кочки ) зрения? Увидеть связь между разработкой США новейшего стратегического бомбардировщика В-21 и ракетной программой Украины это суметь нужно.
Бомберы уже отлетались, разве только беспилотные, вот те шесть что строят только и останутся
ракеты и мопеды - оружие во всех ведущих армиях в ближайшее десятилетие это, конечно, если мопеды французы кому-то продадут
GALeon написав:Помните, как плешивый встречался с матерями мобиков? Так вот, только у 3 из 16 "матерей военных" сыновей отправили воевать
По информации издания "Медуза", шоу пыни на этом не заканчивается. Выяснилось, что 11 из приглашенных на встречу женщин работают или в бюджетных организациях, или являются членами провластных общественных движений.
Источники, близкие к администрации путина, сообщили изданию, что идея мероприятия появилась на фоне растущего недовольства к мобилизации со стороны военных и их родственников. Кроме того, подобрать нужное количество "матерей" было непросто: мол, людей с улицы к президенту не отправят, потому что "мало ли чего они спросят и какие вопросы будут задавать".
У меня всегда возникает один вопрос к любителям поразбирать такого рода постановки: а до появления разоблачений вы искренне внимали путину, верили каждому слову?
Знімки з'явилися на тлі повідомлень про те, що Росія повільно нарощує свої оборонні позиції в Маріуполі.
Минулого місяця легітимна влада Маріуполя заявила, що російські окупанти використовують два міські заводи для виробництва "зубів дракона" — бетонних блоків, призначених для уповільнення просування бронетехніки та іншої техніки противника.
Місто має стратегічне значення для Росії, будучи частиною її "сухопутного коридору", що зв'язує Росію з окупованим Кримом.
Окупанти позбавили місто води, електро- та газопостачання. На тлі морозів Маріуполь знову опинився на межі нової гуманітарної катастрофи.