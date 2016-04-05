Додано: Суб 03 гру, 2022 18:32

pesikot написав: ты продолжаешь врать, что я не прозрел

Тупо врать, как любой совок. ты продолжаешь врать, что я не прозрелТупо врать, как любой совок.

хоть это ко мне не относится...посмотрел сегодня видео Стерненко (а 2 недели назад кто-то давал здесь видео Муждабаєва Айдера)Айдер очень резко выразился про т.н. "хороших россиян" (под раздачу попали не только Собчак, Дудь, Навальный, т/канал Дождь)Дождь я не смотрю с 2021г (каюсь, что иногда смотрел раньше)очень понравилось видео Стерненко (долгие годы власть пыталась представить его как радикала (неадеквата, убийцу и пр.), огранизовав на него покушениеСергей четко разложил в отношении хороших россиян -у них позиция такая: мы против путина, но за россию ( им жалко мобиков, они считают, что россия виновата (она аргессор), но украинцы должны "как бы дозировать степень своей ненависти"(а еще лучше, когда они (россияне-либералы) будут регулировать эту степень (т.е. чтобы мы как бы не перегнули палку)(ЛАД сильно беспокоился, чтобы украинцы не ожесточились, не отвергли русскую культуру (которая является частью мировой культуры)русская культура 18-19вв- в большей части является плагиатом(или в лучшем случае переводом на русский), примеры -Евгений Онегин, Тарас Бульба и пр.так вот это культура не помешала россиянам полностью оскотинетсяпару дней назад посмотрел видео Владимира Ниловауже не раз писал о том, что с 2005-2011 работал с россиянами с питера(при том их было 17/18, а нас украинцев 2-3), капитан российский (которого я менял) восторгался резким ростом зарплат (за 3 года в 2 раза), деньги хлынули дождем и многие отдали свободу за красочное телевидениеправда был один человек (стармех),который считал что пуйло бандит (как и кирил гундяев) и не стоит уважения (а не только преклонения), он говорил что никогда не голосовал за пуйло(потому что принципиально не ходит на выборы)в конце видео Нилов делает предположение о том, что Немцову(Явлинскому, Каспарову и тд) надо было в середине 2000х уйти из политики и дать дорогу молодым(незапятнаным),это ошибочное мнение-ведь полит технологи пуйла спецом делали так, чтобысоздавать иллюзию демократии и свободы слова (для это и существовала карманная опозиция-Яблоко/СПС, частично в роли оппозиции кремль "просил" подыграть лдпр и коммунистову нас, кстати пытались в 2010-2013 сделать по лекалу московии (фронт змін Яценюка, или Батьківщина Юли тимошенко как раз были аналогами российской оппозиции, которые часто голосовали за регионы(за деньги или за портфели)