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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2875287628772878>
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:о планах и мыслях Кремля

Лише це коллаборантне падло може написати кремль з великої літери :twisted: :twisted: :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:11

"Бастующий остров. Как брексит, Путин и собственное правительство загоняют Британию в 1970-е" - https://www.bbc.com/russian/features-63736126 - об экономических проблемах Британии.
И о Молдове - https://www.bbc.com/russian/features-63738490.
Это я к тому, что у нас некоторые думают, что Запад в золоте купается и у них нет проблем в связи с нашей войной.
На мой взгляд, им бы выгоднее быстрее закончить нашу войну, а для этого больше и быстрее давать нам оружие. Почему этого не происходит, вопрос.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 гру, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:11

  vitaliian написав:
Сообщают, что за последние девять месяцев в Украине уже 90 тысяч наших соотечественников навсегда избавлены от нищеты, безработицы и трущоб»

Естественная убыль населения в России.

2017: -135.800
2018: -224.600
2019: -317.200
2020: -574.800
2021: -945.000
Январь-сентябрь 2022: - 463.500

Source: Росстат.

Возможно вы удивитесь, но у нас до войны была та же самая проблема. И в Европе тоже. Вся разница в том, что Европа это компенсирует за счет мигрантов, а мы нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:23

  cohan написав:
  ЛАД написав:pesikot
Прозреть Вы просто не способны.
Как можно прозреть, когда кругозор сужен до точки (ну или кочки :) ) зрения?
Увидеть связь между разработкой США новейшего стратегического бомбардировщика В-21 и ракетной программой Украины это суметь нужно. :)


Бомберы уже отлетались,
разве только беспилотные,
вот те шесть что строят только и останутся

ракеты и мопеды - оружие во всех ведущих армиях в ближайшее десятилетие
это, конечно, если мопеды французы кому-то продадут

Не так.
Ракетные пуски по нас часто и сегодня с самолётов. В частности, высокая скорость "Кинжалов" достигается благодаря разгону самолётом-носителем.
И, кроме того, соревнование ВВС и ПВО ведётся постоянно и с переменным успехом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:27

  GALeon написав:Пакеты или обычное стекло? Если обычное, то есть такие размеры
Зображення

Считайте первая позиция 2 стекла - троечка режеться плохо.
Это в Запорожье?
Вы, ему в личку скиньте пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:сегодня ходил - 2 стекла 40*103 см - 700 гривень :shock:

За найдешевше скло 80Х50 заплатив 400 грн. Причина - імпорт з Польщі, нашого немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:38

  vitaliian написав:
В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии
По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества
О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось».
https://t.me/meduzalive/74491

Насчет области не знаю, а о тепло- и электроснабжении в Харькове у меня несколько другие сведения.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:42

GALeon
обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться...
купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет... :cry:
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:47

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Росстат з вами не погоджується
В третьем квартале 2021 года средняя себестоимость добычи барреля российской нефти без налогов составила приблизительно 40 долларов. С налогами - выше 65 долларов.

Це брехня.

З тим же успіхом можу заявити, що ваш пост - брехня (як і 50% інших).
Давайте офіційні цифри.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:48

  edvardd написав:GALeon
обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться...
купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет... :cry:

Я поступил проще:
Повытягивал старое стекло из снятых окон и дверей.
Из них - вырезал.
С другой стороны брать стоит сейчас, пока есть такая возможность.
А поставить можно и после.
"Делал сам деревянные стеклопакеты однокамерные" - из 5 старых стёкол 2 только не раскололись. Ибо делал чисто ручным инструментом дедовским. Проблема была с сучками на выборке. Но пакет получился сказочный.
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