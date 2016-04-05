"Бастующий остров. Как брексит, Путин и собственное правительство загоняют Британию в 1970-е" - https://www.bbc.com/russian/features-63736126 - об экономических проблемах Британии. И о Молдове - https://www.bbc.com/russian/features-63738490. Это я к тому, что у нас некоторые думают, что Запад в золоте купается и у них нет проблем в связи с нашей войной. На мой взгляд, им бы выгоднее быстрее закончить нашу войну, а для этого больше и быстрее давать нам оружие. Почему этого не происходит, вопрос.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 гру, 2022 19:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:pesikot Прозреть Вы просто не способны. Как можно прозреть, когда кругозор сужен до точки (ну или кочки ) зрения? Увидеть связь между разработкой США новейшего стратегического бомбардировщика В-21 и ракетной программой Украины это суметь нужно.
Бомберы уже отлетались, разве только беспилотные, вот те шесть что строят только и останутся
ракеты и мопеды - оружие во всех ведущих армиях в ближайшее десятилетие это, конечно, если мопеды французы кому-то продадут
Не так. Ракетные пуски по нас часто и сегодня с самолётов. В частности, высокая скорость "Кинжалов" достигается благодаря разгону самолётом-носителем. И, кроме того, соревнование ВВС и ПВО ведётся постоянно и с переменным успехом.
В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось». https://t.me/meduzalive/74491
Насчет области не знаю, а о тепло- и электроснабжении в Харькове у меня несколько другие сведения.
GALeon обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться... купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет...
edvardd написав:GALeon обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться... купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет...
Я поступил проще: Повытягивал старое стекло из снятых окон и дверей. Из них - вырезал. С другой стороны брать стоит сейчас, пока есть такая возможность. А поставить можно и после. "Делал сам деревянные стеклопакеты однокамерные" - из 5 старых стёкол 2 только не раскололись. Ибо делал чисто ручным инструментом дедовским. Проблема была с сучками на выборке. Но пакет получился сказочный.