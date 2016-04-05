Додано: Суб 03 гру, 2022 20:20

prodigy написав: ..........

посмотрел сегодня видео Стерненко (а 2 недели назад кто-то давал здесь видео Муждабаєва Айдера)

Айдер очень резко выразился про т.н. "хороших россиян" (под раздачу попали не только Собчак, Дудь, Навальный, т/канал Дождь)

Дождь я не смотрю с 2021г (каюсь, что иногда смотрел раньше)

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очень понравилось видео Стерненко (долгие годы власть пыталась представить его как радикала (неадеквата, убийцу и пр.), огранизовав на него покушение



Сергей четко разложил в отношении хороших россиян -у них позиция такая: мы против путина, но за россию ( им жалко мобиков, они считают, что россия виновата (она аргессор) ..........посмотрел сегодня видео Стерненко (а 2 недели назад кто-то давал здесь видео Муждабаєва Айдера)Айдер очень резко выразился про т.н. "хороших россиян" (под раздачу попали не только Собчак, Дудь, Навальный, т/канал Дождь)Дождь я не смотрю с 2021г (каюсь, что иногда смотрел раньше)..............очень понравилось видео Стерненко (долгие годы власть пыталась представить его как радикала (неадеквата, убийцу и пр.), огранизовав на него покушениеСергей четко разложил в отношении хороших россиян -у них позиция такая: мы против путина, но за россию ( им жалко мобиков, они считают, что россия виновата (она аргессор)

(ЛАД сильно беспокоился, чтобы украинцы не ожесточились, не отвергли русскую культуру (которая является частью мировой культуры)

русская культура 18-19вв- в большей части является плагиатом(или в лучшем случае переводом на русский), примеры -Евгений Онегин, Тарас Бульба и пр



так вот это культура не помешала россиянам полностью оскотинется

Стерненко какой был, такой и есть. Просто хорошо поймал волну и надел очки, чтобы интеллигентнее выглядеть.И, естественно, русские "против путина, но за россию". А что же Вы хотели, чтобы они боролись за гибель своей родины?Так не бывает. Даже большевики, которые провозгласили лозунг поражения России в 1-й мировой, хотели поражения для возможности уничтожения царизма и капитализма, а не России.Любой нормальный человек не может хотеть уничтожения своей родины, но при этом может и обязан бороться против существующего реакционного режима.А вот изложение ситуации с "Дождём" на ВВС -Не буду обсуждать вопрос о плагиате, тем более, что 100-200 лет назад на это смотрели совершенно иначе, чем сегодня.Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология.Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.P.s. Кстати, чего вдруг Тарас Бульба это плагиат?