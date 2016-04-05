Модер удалил пост, где "наше".
На другой ветке,ж это я выставлял в официальных "новостях", когда "папередники" пилили титановые трубы химического завода в Костантиновке.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 20:09
Модер удалил пост, где "наше".
На другой ветке,ж это я выставлял в официальных "новостях", когда "папередники" пилили титановые трубы химического завода в Костантиновке.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 03 гру, 2022 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 гру, 2022 20:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я б бесплатно вам отдал бы, если размер подойдет
Додано: Суб 03 гру, 2022 20:20
Стерненко какой был, такой и есть. Просто хорошо поймал волну и надел очки, чтобы интеллигентнее выглядеть.
И, естественно, русские "против путина, но за россию". А что же Вы хотели, чтобы они боролись за гибель своей родины?
Так не бывает. Даже большевики, которые провозгласили лозунг поражения России в 1-й мировой, хотели поражения для возможности уничтожения царизма и капитализма, а не России.
Любой нормальный человек не может хотеть уничтожения своей родины, но при этом может и обязан бороться против существующего реакционного режима.
А вот изложение ситуации с "Дождём" на ВВС -
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Не буду обсуждать вопрос о плагиате, тем более, что 100-200 лет назад на это смотрели совершенно иначе, чем сегодня.
Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.
Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология.
Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.
P.s. Кстати, чего вдруг Тарас Бульба это плагиат?
Додано: Суб 03 гру, 2022 20:26
Так всё-таки, фото по ссылке "військової бази" чи морга або "діагностичного центру"?
Додано: Суб 03 гру, 2022 20:26
спасибо, я найду, просто хотел пойти по пути наименьшего сопротивления, на даче есть старое окно, проблема из него достать целым, и вырезать целым, вот говорят тройка плохо режится...
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