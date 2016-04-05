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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2875287628772878>
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:сегодня ходил - 2 стекла 40*103 см - 700 гривень :shock:

За найдешевше скло 80Х50 заплатив 400 грн. Причина - імпорт з Польщі, нашого немає.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:38

  vitaliian написав:
В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии
По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества
О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось».
https://t.me/meduzalive/74491

Насчет области не знаю, а о тепло- и электроснабжении в Харькове у меня несколько другие сведения.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:42

GALeon
обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться...
купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет... :cry:
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:47

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:Росстат з вами не погоджується
В третьем квартале 2021 года средняя себестоимость добычи барреля российской нефти без налогов составила приблизительно 40 долларов. С налогами - выше 65 долларов.

Це брехня.

З тим же успіхом можу заявити, що ваш пост - брехня (як і 50% інших).
Давайте офіційні цифри.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:48

  edvardd написав:GALeon
обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться...
купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет... :cry:

Я поступил проще:
Повытягивал старое стекло из снятых окон и дверей.
Из них - вырезал.
С другой стороны брать стоит сейчас, пока есть такая возможность.
А поставить можно и после.
"Делал сам деревянные стеклопакеты однокамерные" - из 5 старых стёкол 2 только не раскололись. Ибо делал чисто ручным инструментом дедовским. Проблема была с сучками на выборке. Но пакет получился сказочный.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:GALeon
обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться...
купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет... :cry:
Я б бесплатно вам отдал бы, если размер подойдет
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:20

  prodigy написав:..........
посмотрел сегодня видео Стерненко (а 2 недели назад кто-то давал здесь видео Муждабаєва Айдера)
Айдер очень резко выразился про т.н. "хороших россиян" (под раздачу попали не только Собчак, Дудь, Навальный, т/канал Дождь)
Дождь я не смотрю с 2021г (каюсь, что иногда смотрел раньше)
..............
очень понравилось видео Стерненко (долгие годы власть пыталась представить его как радикала (неадеквата, убийцу и пр.), огранизовав на него покушение

Сергей четко разложил в отношении хороших россиян -у них позиция такая: мы против путина, но за россию ( им жалко мобиков, они считают, что россия виновата (она аргессор)

Стерненко какой был, такой и есть. Просто хорошо поймал волну и надел очки, чтобы интеллигентнее выглядеть.
И, естественно, русские "против путина, но за россию". А что же Вы хотели, чтобы они боролись за гибель своей родины?
Так не бывает. Даже большевики, которые провозгласили лозунг поражения России в 1-й мировой, хотели поражения для возможности уничтожения царизма и капитализма, а не России.
Любой нормальный человек не может хотеть уничтожения своей родины, но при этом может и обязан бороться против существующего реакционного режима.

А вот изложение ситуации с "Дождём" на ВВС - https://www.bbc.com/russian/news-63836217

(ЛАД сильно беспокоился, чтобы украинцы не ожесточились, не отвергли русскую культуру (которая является частью мировой культуры)
русская культура 18-19вв- в большей части является плагиатом(или в лучшем случае переводом на русский), примеры -Евгений Онегин, Тарас Бульба и пр

так вот это культура не помешала россиянам полностью оскотинется
.
Не буду обсуждать вопрос о плагиате, тем более, что 100-200 лет назад на это смотрели совершенно иначе, чем сегодня.
Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.
Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология.
Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.

P.s. Кстати, чего вдруг Тарас Бульба это плагиат?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:26

  prodigy написав:Ситуація в Маріуполі

Знімки з'явилися на тлі повідомлень про те, що Росія повільно нарощує свої оборонні позиції в Маріуполі.
......
https://www.unian.ua/war/bbc-pokazala-v ... 66030.html

Так всё-таки, фото по ссылке "військової бази" чи морга або "діагностичного центру"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 гру, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:26

  GALeon написав:
edvardd написав:GALeon
обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться...
купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет... :cry:
Я б бесплатно вам отдал бы, если размер подойдет

спасибо, я найду, просто хотел пойти по пути наименьшего сопротивления, на даче есть старое окно, проблема из него достать целым, и вырезать целым, вот говорят тройка плохо режится...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нужно час постоять и посмотреть, как режут стекло в мастерской. После вооружаемся стеклорезом и тренируемся. Я в свое время научился. Четыре подьезда восстанавливал. Это, когда рамы старые совковые еще были. Взял большой стол. Накрыл ковролином. И вот на нем изголялся. Мне нравилось, когда большое стекло надрезаешь, приподнимаешь над столом, бросаешь линейку под линию надреза и отпускаешь стекло. И как в замедленном кино: стекло плавно опускается и отламывается по линии...
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