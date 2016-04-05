В Харьковской области не осталось мощностей для генерирования электроэнергии По словам замглавы «Харьковоблэнерго» Александра Кишинского, российские войска целенаправленно били по инфраструктуре, производящей электроэнергию. Это привело к тому, что мощностей для ее генерирования не осталось. Сейчас энергию Харьковская область получает из соседних регионов Украины. В области продолжаются аварийные отключения электричества О том, как украинцы (зимой!) живут без света и воды после массированных обстрелов со стороны России можно послушать в подкасте «Что случилось». https://t.me/meduzalive/74491
Насчет области не знаю, а о тепло- и электроснабжении в Харькове у меня несколько другие сведения.
GALeon обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться... купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет...
edvardd написав:GALeon обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться... купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет...
Я поступил проще: Повытягивал старое стекло из снятых окон и дверей. Из них - вырезал. С другой стороны брать стоит сейчас, пока есть такая возможность. А поставить можно и после. "Делал сам деревянные стеклопакеты однокамерные" - из 5 старых стёкол 2 только не раскололись. Ибо делал чисто ручным инструментом дедовским. Проблема была с сучками на выборке. Но пакет получился сказочный.
edvardd написав:GALeon обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться... купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет...
prodigy написав:.......... посмотрел сегодня видео Стерненко (а 2 недели назад кто-то давал здесь видео Муждабаєва Айдера) Айдер очень резко выразился про т.н. "хороших россиян" (под раздачу попали не только Собчак, Дудь, Навальный, т/канал Дождь) Дождь я не смотрю с 2021г (каюсь, что иногда смотрел раньше) .............. очень понравилось видео Стерненко (долгие годы власть пыталась представить его как радикала (неадеквата, убийцу и пр.), огранизовав на него покушение
Сергей четко разложил в отношении хороших россиян -у них позиция такая: мы против путина, но за россию ( им жалко мобиков, они считают, что россия виновата (она аргессор)
Стерненко какой был, такой и есть. Просто хорошо поймал волну и надел очки, чтобы интеллигентнее выглядеть. И, естественно, русские "против путина, но за россию". А что же Вы хотели, чтобы они боролись за гибель своей родины? Так не бывает. Даже большевики, которые провозгласили лозунг поражения России в 1-й мировой, хотели поражения для возможности уничтожения царизма и капитализма, а не России. Любой нормальный человек не может хотеть уничтожения своей родины, но при этом может и обязан бороться против существующего реакционного режима.
(ЛАД сильно беспокоился, чтобы украинцы не ожесточились, не отвергли русскую культуру (которая является частью мировой культуры) русская культура 18-19вв- в большей части является плагиатом(или в лучшем случае переводом на русский), примеры -Евгений Онегин, Тарас Бульба и пр
так вот это культура не помешала россиянам полностью оскотинется
. Не буду обсуждать вопрос о плагиате, тем более, что 100-200 лет назад на это смотрели совершенно иначе, чем сегодня. Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны. Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология. Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.
edvardd написав:GALeon обычное стекло, да спасибо, я найду, просто написал уровень цен, стеклопакеты сейчас наверное золотые... всё равно до весны ставить не буду, там ещё с решёткой надо играться... купил полиэтилена, штапика, степлером защёлкаю, пока окна в фанере, ковровом покрытии...что успел за час сделать...да и смысла стекло ставить сейчас нет...
Я б бесплатно вам отдал бы, если размер подойдет
спасибо, я найду, просто хотел пойти по пути наименьшего сопротивления, на даче есть старое окно, проблема из него достать целым, и вырезать целым, вот говорят тройка плохо режится...
Нужно час постоять и посмотреть, как режут стекло в мастерской. После вооружаемся стеклорезом и тренируемся. Я в свое время научился. Четыре подьезда восстанавливал. Это, когда рамы старые совковые еще были. Взял большой стол. Накрыл ковролином. И вот на нем изголялся. Мне нравилось, когда большое стекло надрезаешь, приподнимаешь над столом, бросаешь линейку под линию надреза и отпускаешь стекло. И как в замедленном кино: стекло плавно опускается и отламывается по линии...