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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2875287628772878
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:51

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
Напомню в своё время договорились не стрелять по Одессе.

:?:
Когда?

A keystone of the deal is Russia’s promise not to attack Odessa ...
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... ine-grain/

Пусть Продиджи меня поправит но на моей памяти, за последние месяцы прилетов по Одессе не было.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 20:59

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:..........
Напомню в своё время договорились не стрелять по Одессе.

:?:
Когда?

A keystone of the deal is Russia’s promise not to attack Odessa ...
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... ine-grain/

Пусть Продиджи меня поправит но на моей памяти, за последние месяцы прилетов по Одессе не было.

Спасибо, это я читал.
Там не было договорённости о том, чтобы не стрелять по Одессе. Был запрет на обстрел терминалов порта, связанных с отгрузкой зерна.
Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:04

  ЛАД написав:
..........
Премьер-министр Финляндии говорит, что у Европы «были бы проблемы без Соединенных Штатов» в связи с войной на Украине. Во время визита в Австралию Санна Марин сказала, что должна быть «абсолютно честной», что «Европа сейчас недостаточно сильна», сообщает Agence France-Presse. Она призвала к развитию европейской оборонной промышленности. «Нам следовало гораздо раньше прислушаться к нашим прибалтийским и польским друзьям», — сказала она.
..........

https://www.washingtonpost.com/world/2022/12/02/russia-ukraine-war-latest-updates/

Доброе утро, Финляндия, доброе утро, Европа. Проснулись, #@$%&!
"Спутник, Гагарин, катюша, калинка, матрешка, балалайка, балет, перестройка, гимнасточки, фигуристочки, синхронисточки...", ми-ми-ми...
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:09

  ЛАД написав:
ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит самолеты В-1 и В-2, находящиеся на вооружении страны еще со времен холодной войны.
........
В настоящее время в производстве находится шесть самолетов. ВВС США планируют приобрести не менее 100 штук.
https://www.bbc.com/russian/news-63846691
На нашу войну это, к сожалению, никак не повлияет.

Вообще это ни на что это не повлияет, всё это морально устарело. Распил.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:22

:shock:
Комментируя возможные переговоры между РФ и Украиной, Макрон предположил, что тема расширения НАТО будет одним из обсуждаемых вопросов.

Макрон сказал, что хотел бы предоставить "гарантию собственной безопасности" России, когда страна-агрессор вернется за стол переговоров.

Однако французский лидер подчеркнул: Украине решать, когда проводить переговоры и на каких условиях.

"Это решать украинскому народу самостоятельно, на каких условиях, как, когда – не нам. Но мы хотим указать, не будучи вовлеченными в конфликт, что мы его не принимаем. Но одно зависит от нас – это безопасность остальной Европы", – сказал Макрон. Источник: https://censor.net/ru/n3384710

Интересно, а где сказано, что окончанием должно быть принятие московией украинского подданства?
Во, армяне Макрона подпирают!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:26

оккупанты в Запорожской области за 2 декабря потеряли 270 человек ранеными – Генштаб ВСУ

Речь идет о потерях рашистов в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области, информация о погибших уточняется.

Кроме этого, в результате удара по противнику в городе Старобельск Луганской области, потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 - погибшими.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:26

  ЛАД написав:Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость
я за Харьков ничего и не говорил. По Одессе были и другие источники, кажется турецкие, которые акцентировали что Эрдоган "лично просил" пуйло не стрелять по Одессе. Возможно там турецкие интересы/инвестиции (это уже мои догадки) Нет желания доплатить/ искать и вы всё равно не поверите. А мне без разницы поверите вы или нет.

В публичном пространстве объявить, что "по Одессе мы не стреляем" для рф было бы унизительно. Пуйло зависит от Эрдогана, свечку не держал, но как по мне история правдоподобна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:37

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость
я за Харьков ничего и не говорил. По Одессе были и другие источники, кажется турецкие, которые акцентировали что Эрдоган "лично просил" пуйло не стрелять по Одессе. Возможно там турецкие интересы/инвестиции (это уже мои догадки) Нет желания доплатить/ искать и вы всё равно не поверите. А мне без разницы поверите вы или нет.

В публичном пространстве объявить, что "по Одессе мы не стреляем" для рф было бы унизительно. Пуйло зависит от Эрдогана, свечку не держал, но как по мне история правдоподобна.

:shock:
А, Вы разве не знаете? :oops:
Это уже не стоит на форуме, даже публиковать.
В Одессе по моему, конфликт интересов Турции и армян, ибо в Украине не существует "интересов украинцев".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:43

  Kudrjavuy написав:В Одессе по моему, конфликт интересов Турции и армян
знаю что половина продавцов на 7км турки. По крайней мере так было, когда я там был, много лет назад. Может уже негры, я не в курсе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 03 гру, 2022 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:44

  wadimk написав:Нужно час постоять и посмотреть, как режут стекло в мастерской. После вооружаемся стеклорезом и тренируемся. Я в свое время научился. Четыре подьезда восстанавливал. Это, когда рамы старые совковые еще были. Взял большой стол. Накрыл ковролином. И вот на нем изголялся. Мне нравилось, когда большое стекло надрезаешь, приподнимаешь над столом, бросаешь линейку под линию надреза и отпускаешь стекло. И как в замедленном кино: стекло плавно опускается и отламывается по линии...

Батенька, ну Вы посмотрите размеры.
Человек открыто опубликовал, что ему нужно - другой размеры, что есть, из чего можно вырезать.
Ему придётся кромку обирать.
Старая 3ка Константиновская перекалённая, даже алмазным стеклорезом резать "проблема", только роликовым.
Ибо тем более "больших листов" НЕТ.
- может у Вас, на сегодня есть?
Kudrjavuy
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