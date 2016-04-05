Пусть Продиджи меня поправит но на моей памяти, за последние месяцы прилетов по Одессе не было.
Спасибо, это я читал. Там не было договорённости о том, чтобы не стрелять по Одессе. Был запрет на обстрел терминалов порта, связанных с отгрузкой зерна. Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость.
.......... Премьер-министр Финляндии говорит, что у Европы «были бы проблемы без Соединенных Штатов» в связи с войной на Украине. Во время визита в Австралию Санна Марин сказала, что должна быть «абсолютно честной», что «Европа сейчас недостаточно сильна», сообщает Agence France-Presse. Она призвала к развитию европейской оборонной промышленности. «Нам следовало гораздо раньше прислушаться к нашим прибалтийским и польским друзьям», — сказала она. ..........
ВВС США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку B-21, который постепенно заменит самолеты В-1 и В-2, находящиеся на вооружении страны еще со времен холодной войны. ........ В настоящее время в производстве находится шесть самолетов. ВВС США планируют приобрести не менее 100 штук.
Комментируя возможные переговоры между РФ и Украиной, Макрон предположил, что тема расширения НАТО будет одним из обсуждаемых вопросов.
Макрон сказал, что хотел бы предоставить "гарантию собственной безопасности" России, когда страна-агрессор вернется за стол переговоров.
Однако французский лидер подчеркнул: Украине решать, когда проводить переговоры и на каких условиях.
"Это решать украинскому народу самостоятельно, на каких условиях, как, когда – не нам. Но мы хотим указать, не будучи вовлеченными в конфликт, что мы его не принимаем. Но одно зависит от нас – это безопасность остальной Европы", – сказал Макрон. Источник: https://censor.net/ru/n3384710
Интересно, а где сказано, что окончанием должно быть принятие московией украинского подданства? Во, армяне Макрона подпирают!
ЛАД написав:Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость
я за Харьков ничего и не говорил. По Одессе были и другие источники, кажется турецкие, которые акцентировали что Эрдоган "лично просил" пуйло не стрелять по Одессе. Возможно там турецкие интересы/инвестиции (это уже мои догадки) Нет желания доплатить/ искать и вы всё равно не поверите. А мне без разницы поверите вы или нет.
В публичном пространстве объявить, что "по Одессе мы не стреляем" для рф было бы унизительно. Пуйло зависит от Эрдогана, свечку не держал, но как по мне история правдоподобна.
ЛАД написав:Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость
я за Харьков ничего и не говорил. По Одессе были и другие источники, кажется турецкие, которые акцентировали что Эрдоган "лично просил" пуйло не стрелять по Одессе. Возможно там турецкие интересы/инвестиции (это уже мои догадки) Нет желания доплатить/ искать и вы всё равно не поверите. А мне без разницы поверите вы или нет.
В публичном пространстве объявить, что "по Одессе мы не стреляем" для рф было бы унизительно. Пуйло зависит от Эрдогана, свечку не держал, но как по мне история правдоподобна.
А, Вы разве не знаете? Это уже не стоит на форуме, даже публиковать. В Одессе по моему, конфликт интересов Турции и армян, ибо в Украине не существует "интересов украинцев".
wadimk написав:Нужно час постоять и посмотреть, как режут стекло в мастерской. После вооружаемся стеклорезом и тренируемся. Я в свое время научился. Четыре подьезда восстанавливал. Это, когда рамы старые совковые еще были. Взял большой стол. Накрыл ковролином. И вот на нем изголялся. Мне нравилось, когда большое стекло надрезаешь, приподнимаешь над столом, бросаешь линейку под линию надреза и отпускаешь стекло. И как в замедленном кино: стекло плавно опускается и отламывается по линии...
Батенька, ну Вы посмотрите размеры. Человек открыто опубликовал, что ему нужно - другой размеры, что есть, из чего можно вырезать. Ему придётся кромку обирать. Старая 3ка Константиновская перекалённая, даже алмазным стеклорезом резать "проблема", только роликовым. Ибо тем более "больших листов" НЕТ. - может у Вас, на сегодня есть?