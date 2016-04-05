Додано: Суб 03 гру, 2022 21:26

ЛАД написав: Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость Последнее время нет обстрелов Харькова, но это не значит, что есть какая-то договорённость

я за Харьков ничего и не говорил. По Одессе были и другие источники, кажется турецкие, которые акцентировали что Эрдоган "лично просил" пуйло не стрелять по Одессе. Возможно там турецкие интересы/инвестиции (это уже мои догадки) Нет желания доплатить/ искать и вы всё равно не поверите. А мне без разницы поверите вы или нет.В публичном пространстве объявить, что "по Одессе мы не стреляем" для рф было бы унизительно. Пуйло зависит от Эрдогана, свечку не держал, но как по мне история правдоподобна.