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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2877287828792880>
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 21:56

  ЛАД написав:...
Не буду обсуждать вопрос о плагиате, тем более, что 100-200 лет назад на это смотрели совершенно иначе, чем сегодня.
Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.
Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология.
Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.

P.s. Кстати, чего вдруг Тарас Бульба это плагиат?

й ми не відмомився. хоча б ті, кому цікаво.

але ПІСЛЯ дерашизації, коли руська культура стане однією з європейських культур.
а не як обгрунтування якогось богообраного народу...

й Вагнера чомусь в Ізраілі не грають...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:00

Бульба выродил

Это суть РФ — злить хохла нарушением энергетики, но не сопровождать это наступательными действиями, закаливая Украину и тренируя её ПВО, в конечном итоге повышая её устойчивость.

Сдать город без боя, и вести спорадические обстрелы без военного смысла.

Эта невойна это постепенное, управляемое повышение эскалации максимально вредительским способом, которое призвано сделать Украину мощнейшей и наиболее военно устойчивой державой на континенте.

Приятно читать такое от врагов
Помните я говорил, что своё величие они потеряли, когда начали поклонятся и лизать жо.... Теперь для поддержания тонуса, им надо нахваливать чужие успехи.

Рабы не могут иначе, кого то надо хвалить, а кого то ненавидеть. Это действие обозначает их место в пищевой цепочке. Просто жить по соседски, с уважением чужого пространства им не дано.

При наступлении ВСУ на рф (если такое будет) их города будут падать без сопротивления. Они своего царя не могут скинуть, боятся ментов. Куда там сопротивляться целой армии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:46

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Не буду обсуждать вопрос о плагиате, тем более, что 100-200 лет назад на это смотрели совершенно иначе, чем сегодня.
Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.
Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология.
Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.

P.s. Кстати, чего вдруг Тарас Бульба это плагиат?

й ми не відмомився. хоча б ті, кому цікаво.

але ПІСЛЯ дерашизації, коли руська культура стане однією з європейських культур.
а не як обгрунтування якогось богообраного народу...

Для меня это и сегодня так.
Поэтому не вижу никакой необходимости писать Россия или Кремль с маленькой буквы.
Это аж никак не приближает нашу победу.
Но тут высказывались и другие мнения. В частности, в том же посте prodigy.

й Вагнера чомусь в Ізраілі не грають...

Не знаю, возможно.
Но уверен, что Бетховена и Баха играют. И Гёте и Гейне читают.
И всё-таки не нужно постоянно сравнивать Украину и Израиль. Всё же разные вещи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Для меня это и сегодня так.
Поэтому не вижу никакой необходимости писать Россия или Кремль с маленькой буквы.

можешь поцеловать портрет путина и спокойно ложиться спать
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 22:53

  ЛАД написав:И всё-таки не нужно постоянно сравнивать Украину и Израиль. Всё же разные вещи.

И правда. Если бы в Израиле в одном многотысячном районе, наподобии Ирпени не было по 24 часа электричества, а в другом мажорном типа Новопечерских липок районе было 24/7, то лишённые света израильтяне пошли бы массово забрасывать вторых камнями.
P.S Только не нужно рассказывать, что это в условиях войны и т.д. Киев слава Богу не прифронтовый город.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:17

  vitaliian написав:
Это суть РФ — злить хохла нарушением энергетики, но не сопровождать это наступательными действиями, закаливая Украину и тренируя её ПВО, в конечном итоге повышая её устойчивость.

Сдать город без боя, и вести спорадические обстрелы без военного смысла.

Эта невойна это постепенное, управляемое повышение эскалации максимально вредительским способом, которое призвано сделать Украину мощнейшей и наиболее военно устойчивой державой на континенте.

Приятно читать такое от врагов
Помните я говорил, что своё величие они потеряли, когда начали поклонятся и лизать жо.... Теперь для поддержания тонуса, им надо нахваливать чужие успехи.

Рабы не могут иначе, кого то надо хвалить, а кого то ненавидеть. Это действие обозначает их место в пищевой цепочке. Просто жить по соседски, с уважением чужого пространства им не дано.

При наступлении ВСУ на рф (если такое будет) их города будут падать без сопротивления. Они своего царя не могут скинуть, боятся ментов. Куда там сопротивляться целой армии.

Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.

на каком основании?
речь идет о восстановлении границ 1991 года.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:21

  roberto dark написав:И правда. Если бы в Израиле в одном многотысячном районе, наподобии Ирпени не было по 24 часа электричества, а в другом мажорном типа Новопечерских липок районе было 24/7, то лишённые света израильтяне пошли бы массово забрасывать вторых камнями
2 раза перечитал, но не понял хорошо это или плохо. Как будто жители нпл виноваты, что у них есть свет. Тогда уже дтэк надо было бы забрасывать. А дома с генераторами тоже бы забрасывали? Или надо табличку вешать, работает генератор.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:23

Виктория Нуланд: "Мы объяснили России, что применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру. После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить." https://t.me/intuition2036/6843

Там же
Новая газета: «Еще с лета в войсках ходят слухи о планах командования накопить достаточную массу войск и при помощи решительного удара захватить Луцк и Львов, а дальше пройти вдоль украинской границы, отрезая пути западных поставок вооружений. Второй удар должен быть направлен на Киев. В фантазиях российских руководителей успех операции вынудит Владимира Зеленского к капитуляции и приведет к концу конфликта.

Версию с накоплением сил РФ в Беларуси подтверждает российский военный, находящийся сейчас в Гродно: «В отдельных частях россиянам передана вся матчасть и техника. Белорусы обеспечивают провизию и снабжение. Разворачиваются полевые лагеря. К середине декабря пригонят мобилизованных, чтобы завершить их обучение. Всего на круг тут может сконцентрировано более 300 тысяч штыков. Говорят, что наступление назначено на декабрь, когда подморозит и почва окончательно застынет. Параллельно планируется прорыв через Бахмут на Славянск и Краматорск».

По словам нашего источника, российские военные постоянно проводят разведку и в курсе, что по ту сторону границы их жарко встретят. Украинцы не только заминировали свою территорию на много километров вглубь, но и срыли при помощи строительной и инженерной техники большинство дорог. «Наступать на долговременные огневые точки через болота и леса по минным заграждениям в несколько полос и под артиллерийским огнем — самоубийство, — высказывает свое мнение российский военный. — Тысячи положим сразу. Вдоль границы построены серьезные укрепления, прорыты противотанковые рвы три метра шириной. Все направления пристреляны украинской артой. Ни до Киева, ни до Ковеля мы не дойдем. Путину явно впаривают этот план как очередной блицкриг».
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:26

Стадо баранов

В Казани мобилизованные под крики "Красавчики!" выломали ворота и покинули воинскую часть.
https://t.me/vchkogpu/34828
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