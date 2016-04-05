Додано: Суб 03 гру, 2022 23:28

vitaliian написав: https://t.me/intuition2036/6843

Виктория Нуланд: "Мы объяснили России, что применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру. После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить."

за неделю, Ванек дал свой обзор:"спасибо что напомнилисмотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничатьпоэтому они на нервишках пошалили и решили протянуть тему с "грязной бомбой", потому что они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делатьможете воспринимать это как ипсо и так далее, мне в принципе пофигпросто не всё так просто, есть непубличная информация, которая возможно никогда и не появится публичноэто не фильм, не сериал, не Нетфликс, вы не зрители, а участники, каждый на своём фронтеа тем, кому можно и нужно об этом знать - те знаютпридёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узналив общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуациии эти опасения привели к сдаче Херсона "