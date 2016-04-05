Zebra написав:Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.
на каком основании? речь идет о восстановлении границ 1991 года.
паРаша в одностороннем порядке демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями - если не заберем соседние области, которые _всегда_ были этнически однородными с нами, не созданим там буферную зону, безопасности ни Чернигову, ни Сумам, ни Харьков, ни другим территориям не видать. Каждый день эта орда обстреливает эти области. Поэтому на будущее, война должна начинаться в буферной зоне, а не на нашей территории.
Виктория Нуланд: "Мы объяснили России, что применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру. После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить." https://t.me/intuition2036/6843
за неделю, Ванек дал свой обзор: "спасибо что напомнили
смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать
поэтому они на нервишках пошалили и решили протянуть тему с "грязной бомбой", потому что они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать
можете воспринимать это как ипсо и так далее, мне в принципе пофиг
просто не всё так просто, есть непубличная информация, которая возможно никогда и не появится публично
это не фильм, не сериал, не Нетфликс, вы не зрители, а участники, каждый на своём фронте
а тем, кому можно и нужно об этом знать - те знают
придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали
в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации
Как заявляют власти Венгрии, для нее сделали исключение из потолка цен на нефть из РФ. "Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Zebra написав:паРаша в одностороннем порядке демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями - если не заберем соседние области, которые _всегда_ были этнически однородными с нами, не созданим там буферную зону, безопасности ни Чернигову, ни Сумам, ни Харьков, ни другим территориям не видать. Каждый день эта орда обстреливает эти области. Поэтому на будущее, война должна начинаться в буферной зоне, а не на нашей территории.
мудрений своим кол-во прожитих лет, дед ответит вам- "А пупок не розвяжется? " -------------- по идее стоит задача переориентировать русню на внутриннние проблеми, любим способом. Чтоби они пожирали сами себя.
Как заявляют власти Венгрии, для нее сделали исключение из потолка цен на нефть из РФ. "Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил глава МИД страны Петер Сийярто.