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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2878287928802881>
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:27

  Goodman написав:
  Zebra написав:Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.

на каком основании?
речь идет о восстановлении границ 1991 года.

паРаша в одностороннем порядке демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями - если не заберем соседние области, которые _всегда_ были этнически однородными с нами, не созданим там буферную зону, безопасности ни Чернигову, ни Сумам, ни Харьков, ни другим территориям не видать. Каждый день эта орда обстреливает эти области. Поэтому на будущее, война должна начинаться в буферной зоне, а не на нашей территории.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:28

  vitaliian написав:
Виктория Нуланд: "Мы объяснили России, что применение ядерного оружия будет иметь ответ и последствия несравнимого уровня. Наш ответ был объединенным, и после этого Россия перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру. После всех этих разговоров о ядерном оружии, которые были очень опасными, угрожающими и неприемлемыми, и когда мы объяснили, какой будет цена для России - тогда Путин решил делать что-то другое. И с этим "другим" вам приходится сейчас жить." https://t.me/intuition2036/6843


за неделю, Ванек дал свой обзор:
"спасибо что напомнили

смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать

поэтому они на нервишках пошалили и решили протянуть тему с "грязной бомбой", потому что они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать

можете воспринимать это как ипсо и так далее, мне в принципе пофиг

просто не всё так просто, есть непубличная информация, которая возможно никогда и не появится публично

это не фильм, не сериал, не Нетфликс, вы не зрители, а участники, каждый на своём фронте

а тем, кому можно и нужно об этом знать - те знают

придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали

в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации

и эти опасения привели к сдаче Херсона "
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:31

война началась из-за меня

я написал отчет
https://kiev-x.in/viewtopic.php?p=1485#p1485

и они начала войну.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:32

Как заявляют власти Венгрии, для нее сделали исключение из потолка цен на нефть из РФ.
"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
вот счастье покупать нефть у рф дороже рынка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:паРаша в одностороннем порядке демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями - если не заберем соседние области, которые _всегда_ были этнически однородными с нами, не созданим там буферную зону, безопасности ни Чернигову, ни Сумам, ни Харьков, ни другим территориям не видать. Каждый день эта орда обстреливает эти области. Поэтому на будущее, война должна начинаться в буферной зоне, а не на нашей территории.

мудрений своим кол-во прожитих лет, дед ответит вам- "А пупок не розвяжется? "
--------------
по идее стоит задача переориентировать русню на внутриннние проблеми, любим способом. Чтоби они пожирали сами себя.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:34

  Zebra написав:демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями
вы вообще понимаете смысл слова "демаркировала"?
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:35

  Goodman написав:по идее стоит задача переориентировать русню на внутриннние проблеми, любим способом. Чтоби они пожирали сами себя.

Это слишком сложно (не в смысле реализации, а в смысле целеполагания). То ли дело "отобрать и поделить"
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:37

  vitaliian написав:
Как заявляют власти Венгрии, для нее сделали исключение из потолка цен на нефть из РФ.
"Во время переговоров о предельной цене на нефть мы упорно боролись за интересы Венгрии, и в итоге нам это удалось: Венгрия была освобождена от ограничения цены на нефть. Мы снова добились успеха в защите безопасности энергоснабжения нашей страны", - заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
вот счастье покупать нефть у рф дороже рынка.
а какой нынче рынок в Европе?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:40

  vitaliian написав:Как будто жители нпл виноваты, что у них есть свет. Тогда уже дтэк надо было бы забрасывать. А дома с генераторами тоже бы забрасывали? Или надо табличку вешать, работает генератор.

Вы не понимаете разницу менталитетов. Разьяренная толпа ни в чём бы не разбиралась, но ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам, а выключал обывателям, если это физически возможно.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:46

  Goodman написав:по идее стоит задача переориентировать русню на внутриннние проблеми, любим способом. Чтоби они пожирали сами себя
я тоже думаю нам их территории ни тем более их жители не надо, пусть грызут глодку друг другу.
vitaliian
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