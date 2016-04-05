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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2878287928802881
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:47

  ЛАД написав:На мой взгляд, им бы выгоднее быстрее закончить нашу войну, а для этого больше и быстрее давать нам оружие. Почему этого не происходит, вопрос.

А чому ви вирішили що зброю потрібно давати нам?
По-моєму для того щоб війна закінчилась по-швидше краще давати зброю РФ. :D :D Як мінімум це було вірно в лютому.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:48

  roberto dark написав:ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры и коррупция никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут открыто никого не боясь и не стесняясь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:52

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут никого не стесняясь.

Многие так думали, но видимо для Украины этого было слишком мало. Война как следующий этап очищения от этих гнид, к сожалению..
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:я тоже думаю нам их территории ни тем более их жители не надо, пусть грызут глодку друг другу.

уже бил опит с ГДР .......
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:55

  roberto dark написав:Война как следующий этап очищения к сожалению..
война это отрыжка из 90х. Тогда росия была слаба и не могла сопротивляться развалу СССР. Свобода дёшевой не бывает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 00:00

  vitaliian написав:При наступлении ВСУ на рф (если такое будет) их города будут падать без сопротивления. Они своего царя не могут скинуть, боятся ментов. Куда там сопротивляться целой армии.

А що у нас середньовіччя вже наступило? Міста не можуть "падати", тому що міста не чинять опору. Опір чинить армія.
Я не бачу жодної причини чому русня буде здавати міста без бою, це точно якісь фантазії.
Навпаки, у випадку втрати своєї території русня може "піднятись" і може змінити відношення до цієї війни. Зараз це "війна путіна", може стати "народною війною".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 00:50

  Zebra написав:Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.


Мало у нас було проблем зі своїми ватніками, потрібно додати ще кілька мільйонів? :shock:
drevlyanin
 
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