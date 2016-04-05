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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 гру, 2022 23:47
ЛАД написав:
На мой взгляд, им бы выгоднее быстрее закончить нашу войну, а для этого больше и быстрее давать нам оружие. Почему этого не происходит, вопрос.
А чому ви вирішили що зброю потрібно давати нам?
По-моєму для того щоб війна закінчилась по-швидше краще давати зброю РФ.
Як мінімум це було вірно в лютому.
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andrijk777
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Додано: Суб 03 гру, 2022 23:48
roberto dark написав:
ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры и коррупция никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут открыто никого не боясь и не стесняясь.
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vitaliian
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Додано: Суб 03 гру, 2022 23:52
vitaliian написав: roberto dark написав:
ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут никого не стесняясь.
Многие так думали, но видимо для Украины этого было слишком мало. Война как следующий этап очищения от этих гнид, к сожалению..
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roberto dark
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Додано: Суб 03 гру, 2022 23:53
vitaliian написав:
я тоже думаю нам их территории ни тем более их жители не надо, пусть грызут глодку друг другу.
уже бил опит с ГДР .......
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Goodman
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Додано: Суб 03 гру, 2022 23:55
roberto dark написав:
Война как следующий этап очищения к сожалению..
война это отрыжка из 90х. Тогда росия была слаба и не могла сопротивляться развалу СССР. Свобода дёшевой не бывает.
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vitaliian
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Додано: Нед 04 гру, 2022 00:00
vitaliian написав:
При наступлении ВСУ на рф (если такое будет) их города будут падать без сопротивления. Они своего царя не могут скинуть, боятся ментов. Куда там сопротивляться целой армии.
А що у нас середньовіччя вже наступило? Міста не можуть "падати", тому що міста не чинять опору. Опір чинить армія.
Я не бачу жодної причини чому русня буде здавати міста без бою, це точно якісь фантазії.
Навпаки, у випадку втрати своєї території русня може "піднятись" і може змінити відношення до цієї війни. Зараз це "війна путіна", може стати "народною війною".
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andrijk777
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Додано: Нед 04 гру, 2022 00:50
Zebra написав:
Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.
Мало у нас було проблем зі своїми ватніками, потрібно додати ще кілька мільйонів?
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drevlyanin
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Додано: Нед 04 гру, 2022 02:02
Zebra написав: Goodman написав: Zebra написав:
Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.
на каком основании?
речь идет о восстановлении границ 1991 года.
паРаша в одностороннем порядке демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями - если не заберем соседние области, которые _всегда_ были этнически однородными с нами, не созданим там буферную зону, безопасности ни Чернигову, ни Сумам, ни Харьков, ни другим территориям не видать. Каждый день эта орда обстреливает эти области. Поэтому на будущее, война должна начинаться в буферной зоне, а не на нашей территории.
Ну ладно, с терминами Вы путаетесь.
Но можно хоть сообразить, что если мы всё это заберём, то это уже будет не буферная зона, а наша территория.
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ЛАД
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Додано: Нед 04 гру, 2022 02:05
andrijk777 написав: ЛАД написав:
На мой взгляд, им бы выгоднее быстрее закончить нашу войну, а для этого больше и быстрее давать нам оружие. Почему этого не происходит, вопрос.
А чому ви вирішили що зброю потрібно давати нам?
По-моєму для того щоб війна закінчилась по-швидше краще давати зброю РФ.
Як мінімум це було вірно в лютому.
Потому что победа РФ - слишком сильное усиление. Зачем Европе (да и США) такое счастье?
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ЛАД
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