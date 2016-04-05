Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.
Американское разведывательное сообщество ожидает, что в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий в Украине, однако не считает это признаком снижения воли к сопротивлению со стороны украинских сил, заявила в субботу директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она сделала это заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.
На том же форуме Хейнс заявила, что разведка США не видит со стороны Китая ничего, что указывало бы на его помощь действиям России в Украине, а министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в намеренной жестокости, имея в виду удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
alibob написав:Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.
alibob написав:Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.
Возможно, и бажано, но полная фантастика.
Это и есть цель этой СВО Легализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторам Или вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США?