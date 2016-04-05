Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.
Американское разведывательное сообщество ожидает, что в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий в Украине, однако не считает это признаком снижения воли к сопротивлению со стороны украинских сил, заявила в субботу директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она сделала это заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.
На том же форуме Хейнс заявила, что разведка США не видит со стороны Китая ничего, что указывало бы на его помощь действиям России в Украине, а министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в намеренной жестокости, имея в виду удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
alibob написав:Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.
alibob написав:Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.
Возможно, и бажано, но полная фантастика.
Это и есть цель этой СВО Легализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторам Или вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США?
Zebra написав:По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.
Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...
Крилатою ракетою ще треба влучити в міст, який являє собою об'ємну конструкцію. Треба знати висоту місцевості + висоту прольота моста в даній точці. При 2-3 м помилці ракета може просто пролетіти повз, або влучити в якісь періла або стовпи ліхтарей))) Ще викликає питання про GPS/Glonass. Чи буде стояти на ракеті GPS, чи таки Glonass, який не дає достатньої точності чи спиратися на GPS, який як би американський.)))) Ще якби в районах мостів GPS/Glonass може бути подавлений. Це все при тому, що ППО, яке не спеціалізувалося на прикритті підстанцій збивало 2/3-4/5 ракет.
Як результат висновок такий, щоб нанести серйозні ушкодження треба близько 1000 ракет, яких в орків вже не лишилося при неможливості критично вразити ті ж дамби ГЕС - бо там хіба що ядерною зброєю.
Щоб сучасна ракета не влучила по широченному "московському"мосту? Якби російські ракети літали тільки по GPS/Glonass, вони б нікуди не влучали. Крім супутникової навігації, основною є інерціальна. Зловивши сигнал за кілька десят кілометрів, ракета зможе поцілити за допомогою датчиків орієнтації та прискорення з великою точністю. Вибухівки крилатих ракет достатньо зробити міст не придатним до эксплуатації. Крилаті ракети проектується для польотів з урахуванням рельєфу. Мости - це дуже вірогідна ціль. Без мостів логістика буде ускладнена.
andrijk777 Хибна думка: якщо дати зброю россії, то після України вони знайдуть фашистів в Грузії, Молдові, Казахстані, Польщі і війна буде тривати значно довше. Якщо хотіли зупинити війну швидко, то потрібно було вимикати фінансові потоки 25 лютого повністю ...