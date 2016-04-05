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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2880288128822883>
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 02:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 02:20

Американское разведывательное сообщество ожидает, что в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий в Украине, однако не считает это признаком снижения воли к сопротивлению со стороны украинских сил, заявила в субботу директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. Она сделала это заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.

На том же форуме Хейнс заявила, что разведка США не видит со стороны Китая ничего, что указывало бы на его помощь действиям России в Украине, а министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в намеренной жестокости, имея в виду удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 02:22

  alibob написав:Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.

Возможно, и бажано, но полная фантастика.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 03:09

  ЛАД написав:
  alibob написав:Ще вам трошки нафантазую - окупація росії "миротворчими силами ООН", най не ООН, інший формат загальносвітових об'єднаних сил. Саме для демілітаризації, як у Німеччині після другої світової. Для придушення і примушення скласти збою, в т.ч. і ядерну. Україні там нема чого робити, свою країну треба розбудовувати. А для військових всього світу буде гарна нагода зі злагодження (і, можливо, для зрозуміння чогось ще - але це вже зовсім фантастика). Важливо чи буде це загальносвітовий формат чи тільки країни НАТО. Бажано, дуже бажано, щоб перший.

Возможно, и бажано, но полная фантастика.

Это и есть цель этой СВО
Легализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторам
Или вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 04:17

  juristkostya написав:
  Zebra написав:демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями
вы вообще понимаете смысл слова "демаркировала"?

Ну если скажем передвинула, сути это не поменяет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 04:41

  Denik написав:
  Zebra написав:По антоновському мосту били тільки хацмерскми. А на досвіді Чернігова, при падінні трохи більшого боєзаряду авіабомби ФАБ-500 прольоти злітають на раз два. У крилатих ракет якраз еквівалент боєзаряду ФАБ500-ФАБ1000, тоді як в хаймерсів в 3 рази менший.

Zебрі треба поїхати в педерацію та попроситися за штурвал СУ-25, щоб бомбити ФАБ-500 мости...

Крилатою ракетою ще треба влучити в міст, який являє собою об'ємну конструкцію. Треба знати висоту місцевості + висоту прольота моста в даній точці. При 2-3 м помилці ракета може просто пролетіти повз, або влучити в якісь періла або стовпи ліхтарей)))
Ще викликає питання про GPS/Glonass. Чи буде стояти на ракеті GPS, чи таки Glonass, який не дає достатньої точності чи спиратися на GPS, який як би американський.))))
Ще якби в районах мостів GPS/Glonass може бути подавлений.
Це все при тому, що ППО, яке не спеціалізувалося на прикритті підстанцій збивало 2/3-4/5 ракет.

Як результат висновок такий, щоб нанести серйозні ушкодження треба близько 1000 ракет, яких в орків вже не лишилося при неможливості критично вразити ті ж дамби ГЕС - бо там хіба що ядерною зброєю.

Щоб сучасна ракета не влучила по широченному "московському"мосту?
Якби російські ракети літали тільки по GPS/Glonass, вони б нікуди не влучали. Крім супутникової навігації, основною є інерціальна. Зловивши сигнал за кілька десят кілометрів, ракета зможе поцілити за допомогою датчиків орієнтації та прискорення з великою точністю. Вибухівки крилатих ракет достатньо зробити міст не придатним до эксплуатації. Крилаті ракети проектується для польотів з урахуванням рельєфу.
Мости - це дуже вірогідна ціль. Без мостів логістика буде ускладнена.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 06:27

andrijk777 Хибна думка: якщо дати зброю россії, то після України вони знайдуть фашистів в Грузії, Молдові, Казахстані, Польщі і війна буде тривати значно довше.
Якщо хотіли зупинити війну швидко, то потрібно було вимикати фінансові потоки 25 лютого повністю ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 07:55

  Zebra написав:
  juristkostya написав:
  Zebra написав:демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями
вы вообще понимаете смысл слова "демаркировала"?

Ну если скажем передвинула, сути это не поменяет.

"Демаркировать границу" не имеет ничего общего с "подвинуть границу".
Ну, а "демаркировать договор" вообще невозможно, нет такого термина.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 07:59

  Zebra написав:Якби російські ракети літали тільки по GPS/Glonass, вони б нікуди не влучали. Крім супутникової навігації, основною є інерціальна. Зловивши сигнал за кілька десят кілометрів, ракета зможе поцілити за допомогою датчиків орієнтації та прискорення з великою точністю.
инерциальная система может называться "основной" только в том смысле, что она работает на бОльшей части траектории.
Но с точки зрения попадания в мост она глубоко второстепенна, ее может и вообще не быть
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 09:22

  барабашов написав:Это и есть цель этой СВО
Легализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторам
Или вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США?
Я так смотрю, здесь, все больше фантастических предположений. :) Что мне нравится в нашем народе, то что воображение зашкаливает. Порой превосходит даже рашистских педриотов :)
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