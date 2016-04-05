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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:35
vitaliian написав: roberto dark написав:
ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры и коррупция никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут открыто никого не боясь и не стесняясь.
Я не хочу обидеть и так Вы на меня обижаетесь, но лично я знал что ничего не изменится. Для того что бы понимать как искоренить коррупцию надо знать ее причину. Не зная ее, поставьте вам золотого царя, кристально чистого и чесного, мало что поменяется. Вот в Грузии добились довольно не плохого результата потому что не только поменяли царя, но у этого царя была воля к переменам, а рядом был человек, который рассказывал как и что делать, как искоренить причину коррупции. Сегодня такие же рассуждения у Вас по войне. Вы просто не понимаете причин. Звыняйтэ, я не стараюсь Вас в чем то переубедить, знаю что это не реально, но так.... не знаю сам зачем я это пишу и вообще зачем на этой ветке.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:40
vitaliian написав: roberto dark написав:
ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры и коррупция никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут открыто никого не боясь и не стесняясь.
разобравшись с рашкой,
предстоит огромная работа-разобраться с коррупцией внутри страны
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:43
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Хибна думка: якщо дати зброю россії, то після України вони знайдуть фашистів в Грузії, Молдові, Казахстані, Польщі і війна буде тривати значно довше.
Якщо хотіли зупинити війну швидко, то потрібно було вимикати фінансові потоки 25 лютого повністю ...
Римская Империя или походы Наполеона?
на какие деньги они будут воевать?
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:47
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Хибна думка: якщо дати зброю россії, то після України вони знайдуть фашистів в Грузії, Молдові, Казахстані, Польщі і війна буде тривати значно довше.
І чим це загрожує умовній Німеччині? Саме тому Польща і Прибалтика хвилюються, Німеччина - ні.
Дюрі-бачі написав:
Якщо хотіли зупинити війну швидко, то потрібно було вимикати фінансові потоки 25 лютого повністю ...
Це взагалі нереально, тому що веде до великих фінансових втрат для них самих, що не припустимо.
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