Додано: Нед 04 гру, 2022 10:08

otg написав: Сегодня такие же рассуждения у Вас по войне. Вы просто не понимаете причин. Звыняйтэ, я не стараюсь Вас в чем то переубедить, знаю что это не реально, но так.... не знаю сам зачем я это пишу и вообще зачем на этой ветке. Я не хочу обидеть и так Вы на меня обижаетесь Сегодня такие же рассуждения у Вас по войне. Вы просто не понимаете причин. Звыняйтэ, я не стараюсь Вас в чем то переубедить, знаю что это не реально, но так.... не знаю сам зачем я это пишу и вообще зачем на этой ветке. Я не хочу обидеть и так Вы на меня обижаетесь

я не обижаюсь. Есть конструктивные диалоги (с аргументами) а есть "я прав вы ничего не понимаете". У меня (в силу моей профессии) 90% 2х вариантов. Я так привык к тому, что всяк входящий хочет меня лечить, что прекращаю подобные диалоги заранее.То что вы не знаете зачем это пишете и зачем вообще на этой ветке - сигнал тревожный. Если вам больше 30 лет, надо бы лучше понимать свои мотивы, от этого кстати зависит Стиль общения, и отношение к собеседникам.Я внимательно читаю 90% здешних форумчан, за исключением переходов на личности и откровенной дури. С чем то согласен, с чем то нет.По жизни привык опираться только на свой опыт, потому что чужой часто подводил, при этом такие важные эксперты были, хоть икону пиши.Причины коррупции я вижу в совке. Изначально был неправильный подход когда блага распределяли начальник или партия. Разумеется к ним выстраивалась очередь на поклон. Поскольку благ на всех не хватало (например квартир) они доставались тому, кто лучше мотивирует "руку дающую". Примерно то же касалось распределения дефицитов.Недавно видел объявления, продавали кассетники Саньё и Фишер (оба Япония) 80х годов, которые шли с коробкой / инструкцией на русском языке и советским УКВ диапазоном.То есть официальный импорт такой техники был, но я её видел только на картинках. В начале 90х увидел в польских магазинах и в комиссионках.Корень коррупции, когда решения принимает чиновник, а не Закон. А чиновник в своих решениях может и "ошибаться" (в свою конечно пользу). В этом смысле за 30 лет ничего не поменялось. В законе написано одно, а когда дело доходит до чиновника, на выходе получается другое.Одна из причин войны (кажется писал вчера). СССР рухнул потому что в 90х РФ как его мотор экономически ослабла. Поэтому они и Крым отдали не торгуясь, Ельцину лишние рты были не нужны. Вот пуйло решил заняться ревизионизмом.Причин конечно больше, например десятки лет разворовывался военный бюджет, куда то надо было списать тысячи несуществующих танков, самолётов и ракет. На войну и на пожар списать можно что угодно.Вероятно одной из причин что Китай хочет ослабить США. Предполагая какими будут масштабы помощи Украине, отнять эти объемы от военной мощи Америки, заодно получить от рф нефть и газ с дисконтом.Ещё причина предстоящий уход пуйла, чтобы поставить ноунейм человека без поддержки элит, нужно ввести военное положение. Тогда даже формальные демократические институты подчиняются главному, а за инакомыслие - расстрел на месте.Много причин, наверное с десяток.