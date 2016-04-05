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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 гру, 2022 06:27
andrijk777 Хибна думка: якщо дати зброю россії, то після України вони знайдуть фашистів в Грузії, Молдові, Казахстані, Польщі і війна буде тривати значно довше.
Якщо хотіли зупинити війну швидко, то потрібно було вимикати фінансові потоки 25 лютого повністю ...
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Додано: Нед 04 гру, 2022 07:55
Zebra написав: juristkostya написав: Zebra написав:
демаркировала границы и все двусторонние договора своими действиями
вы вообще понимаете смысл слова "демаркировала"?
Ну если скажем передвинула, сути это не поменяет.
"Демаркировать границу" не имеет ничего общего с "подвинуть границу".
Ну, а "демаркировать договор" вообще невозможно, нет такого термина.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 07:59
Zebra написав:
Якби російські ракети літали тільки по GPS/Glonass, вони б нікуди не влучали. Крім супутникової навігації, основною є інерціальна. Зловивши сигнал за кілька десят кілометрів, ракета зможе поцілити за допомогою датчиків орієнтації та прискорення з великою точністю.
инерциальная система может называться "основной" только в том смысле, что она работает на бОльшей части траектории.
Но с точки зрения попадания в мост она глубоко второстепенна, ее может и вообще не быть
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:22
барабашов написав:
Это и есть цель этой СВО
Легализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторам
Или вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США?
Я так смотрю, здесь, все больше фантастических предположений.
Что мне нравится в нашем народе, то что воображение зашкаливает. Порой превосходит даже рашистских педриотов
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:40
vitaliian написав: roberto dark написав:
ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры и коррупция никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут открыто никого не боясь и не стесняясь.
разобравшись с рашкой,
предстоит огромная работа-разобраться с коррупцией внутри страны
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:43
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Хибна думка: якщо дати зброю россії, то після України вони знайдуть фашистів в Грузії, Молдові, Казахстані, Польщі і війна буде тривати значно довше.
Якщо хотіли зупинити війну швидко, то потрібно було вимикати фінансові потоки 25 лютого повністю ...
Римская Империя или походы Наполеона?
на какие деньги они будут воевать?
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Додано: Нед 04 гру, 2022 09:47
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Хибна думка: якщо дати зброю россії, то після України вони знайдуть фашистів в Грузії, Молдові, Казахстані, Польщі і війна буде тривати значно довше.
І чим це загрожує умовній Німеччині? Саме тому Польща і Прибалтика хвилюються, Німеччина - ні.
Дюрі-бачі написав:
Якщо хотіли зупинити війну швидко, то потрібно було вимикати фінансові потоки 25 лютого повністю ...
Це взагалі нереально, тому що веде до великих фінансових втрат для них самих, що не припустимо.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:08
otg написав:
Сегодня такие же рассуждения у Вас по войне. Вы просто не понимаете причин. Звыняйтэ, я не стараюсь Вас в чем то переубедить, знаю что это не реально, но так.... не знаю сам зачем я это пишу и вообще зачем на этой ветке. Я не хочу обидеть и так Вы на меня обижаетесь
я не обижаюсь. Есть конструктивные диалоги (с аргументами) а есть "я прав вы ничего не понимаете". У меня (в силу моей профессии) 90% 2х вариантов. Я так привык к тому, что всяк входящий хочет меня лечить, что прекращаю подобные диалоги заранее.
То что вы не знаете зачем это пишете и зачем вообще на этой ветке - сигнал тревожный. Если вам больше 30 лет, надо бы лучше понимать свои мотивы, от этого кстати зависит Стиль общения, и отношение к собеседникам.
Я внимательно читаю 90% здешних форумчан, за исключением переходов на личности и откровенной дури. С чем то согласен, с чем то нет.
По жизни привык опираться только на свой опыт, потому что чужой часто подводил, при этом такие важные эксперты были, хоть икону пиши.
Причины коррупции я вижу в совке. Изначально был неправильный подход когда блага распределяли начальник или партия. Разумеется к ним выстраивалась очередь на поклон. Поскольку благ на всех не хватало (например квартир) они доставались тому, кто лучше мотивирует "руку дающую". Примерно то же касалось распределения дефицитов.
Недавно видел объявления, продавали кассетники Саньё и Фишер (оба Япония) 80х годов, которые шли с коробкой / инструкцией на русском языке и советским УКВ диапазоном.
То есть официальный импорт такой техники был, но я её видел только на картинках. В начале 90х увидел в польских магазинах и в комиссионках.
Корень коррупции, когда решения принимает чиновник, а не Закон. А чиновник в своих решениях может и "ошибаться" (в свою конечно пользу). В этом смысле за 30 лет ничего не поменялось. В законе написано одно, а когда дело доходит до чиновника, на выходе получается другое.
Одна из причин войны (кажется писал вчера). СССР рухнул потому что в 90х РФ как его мотор экономически ослабла. Поэтому они и Крым отдали не торгуясь, Ельцину лишние рты были не нужны. Вот пуйло решил заняться ревизионизмом.
Причин конечно больше, например десятки лет разворовывался военный бюджет, куда то надо было списать тысячи несуществующих танков, самолётов и ракет. На войну и на пожар списать можно что угодно.
Вероятно одной из причин что Китай хочет ослабить США. Предполагая какими будут масштабы помощи Украине, отнять эти объемы от военной мощи Америки, заодно получить от рф нефть и газ с дисконтом.
Ещё причина предстоящий уход пуйла, чтобы поставить ноунейм человека без поддержки элит, нужно ввести военное положение. Тогда даже формальные демократические институты подчиняются главному, а за инакомыслие - расстрел на месте.
Много причин, наверное с десяток.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 04 гру, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:08
otg написав: vitaliian написав: roberto dark написав:
ТОТ КТО ВИНОВАТ, больше никогда бы не включал мажорам
я думал после позорного бегства яныка в стране исчезнет коррупция, политики и чиновники казнокрадов побояться народного гнева и Ростовской эмиграции. Но мажоры и коррупция никуда не делись. И если они ещё прячутся где то во Львове, то в Киеве живут открыто никого не боясь и не стесняясь.
Я не хочу обидеть и так Вы на меня обижаетесь, но лично я знал что ничего не изменится. Для того что бы понимать как искоренить коррупцию надо знать ее причину
. Не зная ее, поставьте вам золотого царя, кристально чистого и чесного, мало что поменяется. Вот в Грузии добились довольно не плохого результата потому что не только поменяли царя, но у этого царя была воля к переменам, а рядом был человек, который рассказывал как и что делать, как искоренить причину коррупции
. Сегодня такие же рассуждения у Вас по войне. Вы просто не понимаете причин. Звыняйтэ, я не стараюсь Вас в чем то переубедить, знаю что это не реально, но так.... не знаю сам зачем я это пишу и вообще зачем на этой ветке.
а більш детально?
яка причина корупції та як її викорінити?
питання не риторичне, тому що насправді, на нього немає однозначної відповіді. це сказано просто для придання важливості. тому й відповіді не буде
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Додано: Нед 04 гру, 2022 10:15
Goodman написав:
на каком основании
Zebra написав:
Этнические территории соседних областей в случае развала рашки нужно будет забирать. Это будет и буферная зона, и просто наши люди там. Слобожанщина, Стародубщина и т.д. все еще под оккупацией Москвы.
?
речь идет о восстановлении границ 1991 года.
не нервуйте так
це більш образно сказано, щоб рашковани не забували, що ця гра може бути взаємною. особливо в країни, де десятки національностей.
може щось саме приб'ється до нас після розвалу рашки
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