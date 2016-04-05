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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2880288128822883
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:19

  Shaman написав:питання не риторичне, тому що насправді, на нього немає однозначної відповіді
как это нет?
Закон должен работать как часы, а чиновник в этом механизме должен быть маааааленькой шестеренкой, которая если испортится, будет сразу же заменена на другую. В наших реалиях отозвать мандат (поменять сломавшуюся деталь часового механизма) судьи, депутата или президента и вообще кого либо невозможно. Слишком много власти у чиновников - слишком слабая сила Закона.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:27

  vitaliian написав:
  Shaman написав:питання не риторичне, тому що насправді, на нього немає однозначної відповіді
как это нет?
Закон должен работать как часы, а чиновник в этом механизме должен быть маааааленькой шестеренкой, которая если испортится, будет сразу же заменена на другую. В наших реалиях отозвать мандат (поменять сломавшуюся деталь часового механизма) судьи, депутата или президента и вообще кого либо невозможно. Слишком много власти у чиновников - слишком слабая сила Закона.


У закона нет рук, у закона нет денег, у закона нет технических средств, у закона нет подчинённых (исполнителей).

Короче, закон существует ровно постольку, поскольку существует чиновник.
Круг замкнулся :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 10:35

А цей і далі продовжує виправдовувати рашистів та амортизувати відторгнення рашистської культури.
Колись думав, що совок.
Зараз все більше переконуюсь, що засланий козачок, який має чітку мету! :(

  ЛАД написав:Поэтому не вижу никакой необходимости писать Россия или Кремль с маленькой буквы.
prodigy.

й Вагнера чомусь в Ізраілі не грають...

Не знаю, возможно.
Но уверен, что Бетховена и Баха играют. И Гёте и Гейне читают.
И всё-таки не нужно постоянно сравнивать Украину и Израиль. Всё же разные вещи.


  ЛАД написав:Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.
Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология.
Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:на каком основании?
речь идет о восстановлении границ 1991 года.

Признать режим рф террористическим и провести АТО.
Denik
 
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