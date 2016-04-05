Shaman написав:питання не риторичне, тому що насправді, на нього немає однозначної відповіді
как это нет? Закон должен работать как часы, а чиновник в этом механизме должен быть маааааленькой шестеренкой, которая если испортится, будет сразу же заменена на другую. В наших реалиях отозвать мандат (поменять сломавшуюся деталь часового механизма) судьи, депутата или президента и вообще кого либо невозможно. Слишком много власти у чиновников - слишком слабая сила Закона.
Shaman написав:питання не риторичне, тому що насправді, на нього немає однозначної відповіді
как это нет? Закон должен работать как часы, а чиновник в этом механизме должен быть маааааленькой шестеренкой, которая если испортится, будет сразу же заменена на другую. В наших реалиях отозвать мандат (поменять сломавшуюся деталь часового механизма) судьи, депутата или президента и вообще кого либо невозможно. Слишком много власти у чиновников - слишком слабая сила Закона.
У закона нет рук, у закона нет денег, у закона нет технических средств, у закона нет подчинённых (исполнителей).
Короче, закон существует ровно постольку, поскольку существует чиновник. Круг замкнулся
А цей і далі продовжує виправдовувати рашистів та амортизувати відторгнення рашистської культури. Колись думав, що совок. Зараз все більше переконуюсь, що засланий козачок, який має чітку мету!
ЛАД написав:Поэтому не вижу никакой необходимости писать Россия или Кремль с маленькой буквы. prodigy.
й Вагнера чомусь в Ізраілі не грають...
Не знаю, возможно. Но уверен, что Бетховена и Баха играют. И Гёте и Гейне читают. И всё-таки не нужно постоянно сравнивать Украину и Израиль. Всё же разные вещи.
ЛАД написав:Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны. Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология. Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.
барабашов написав:Это и есть цель этой СВО Легализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторам Или вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США?
Я так смотрю, здесь, все больше фантастических предположений. Что мне нравится в нашем народе, то что воображение зашкаливает. Порой превосходит даже рашистских педриотов
Тогда с точки зрения логики и какого то начального военного образования(если оно у вас есть и вы не врач-акушер по диплому) обьясните как можно захватить всю территорию Левобережья, удержать его, Киев туда же, без поддержки местного населения и используя как таран каких то бомжей, первый раз увидевших стиралки, посудомойки и тостеры и электрочайниками Сколько надо кадровых военных, знающих что такое дисциплина и потери при наступлении, а также комендатур и военполицаев на всей этой территории(а они ж и Одессу с Нико хотели захватить по их планам), не миллионы ли? В 41м году к примеру Красная Армия бежала на восток со скоростью паровоза на полном пару, а там где пыталась показать сопротивление - получался только Бахмут со Ржевом, патроны у немцев заканчивались скорее, а не наши солдаты. Жуков кстати как долбоёб проявил себя на Западной Украине в каком то танковом сражении в начале июля, где потеряли даже новейшие и не имеющие аналогов у рейха КВ-1 и КВ-2
барабашов написав:Тогда с точки зрения логики и какого то начального военного образования(если оно у вас есть и вы не врач-акушер по диплому) обьясните как можно захватить всю территорию Левобережья, удержать его, Киев туда же, без поддержки местного населения и используя как таран каких то бомжей, первый раз увидевших стиралки, посудомойки и тостеры и электрочайниками Сколько надо кадровых военных, знающих что такое дисциплина и потери при наступлении, а также комендатур и военполицаев на всей этой территории(а они ж и Одессу с Нико хотели захватить по их планам), не миллионы ли?
судя по всему, расчет был не на военную силу как таковую, а на паралич политической власти и массовую поддержку со стороны нашего населения. Ну, точь-в-точь, как мы сейчас ждём восстаний в РФ на почве недовольства мобилизацией и экономическими проблемами )))
juristkostya написав:инерциальная система может называться "основной" только в том смысле, что она работает на бОльшей части траектории. Но с точки зрения попадания в мост она глубоко второстепенна, ее может и вообще не быть
Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м. При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження. На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт. Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту
Shaman написав:яка причина корупції та як її викорінити?
Головна причина корупції - можливість людини приймати неконтрольовані рішення. Хороший приклад як побороли корупцію на вступі - ЗНО. В ідеалі потрібно діджиталізацію всього (щоб у відкритому доступі були дані про всі прийняті рішення) і рандомізація процесу (деякі задатки є в судовій сфері і анонімних аукціонах)