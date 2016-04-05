Додано: Нед 04 гру, 2022 12:12

otg написав: барабашов написав: Это и есть цель этой СВО

Легализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторам

Или вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США? Это и есть цель этой СВОЛегализация наворованных гэбнёй капиталов через сдачу территории и главное месторождений прямым инвесторамИли вам не кажется странным что их(Лавровых,Сечиных, Костиных...) дети всё так же как и капиталы находятся по прежнему во 'враждебных" Великобритании и США? Я так смотрю, здесь, все больше фантастических предположений. Что мне нравится в нашем народе, то что воображение зашкаливает. Порой превосходит даже рашистских педриотов Я так смотрю, здесь, все больше фантастических предположений.Что мне нравится в нашем народе, то что воображение зашкаливает. Порой превосходит даже рашистских педриотов

Тогда с точки зрения логики и какого то начального военного образования(если оно у вас есть и вы не врач-акушер по диплому) обьясните как можно захватить всю территорию Левобережья, удержать его, Киев туда же, без поддержки местного населения и используя как таран каких то бомжей, первый раз увидевших стиралки, посудомойки и тостеры и электрочайникамиСколько надо кадровых военных, знающих что такое дисциплина и потери при наступлении, а также комендатур и военполицаев на всей этой территории(а они ж и Одессу с Нико хотели захватить по их планам), не миллионы ли?В 41м году к примеру Красная Армия бежала на восток со скоростью паровоза на полном пару, а там где пыталась показать сопротивление - получался только Бахмут со Ржевом, патроны у немцев заканчивались скорее, а не наши солдаты.Жуков кстати как долбоёб проявил себя на Западной Украине в каком то танковом сражении в начале июля, где потеряли даже новейшие и не имеющие аналогов у рейха КВ-1 и КВ-2