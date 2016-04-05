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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2881288228832884
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:29

  Denik написав:
  juristkostya написав:инерциальная система может называться "основной" только в том смысле, что она работает на бОльшей части траектории.
Но с точки зрения попадания в мост она глубоко второстепенна, ее может и вообще не быть

Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м.
При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження.
На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт.
Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту

Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:судя по всему, расчет был не на военную силу как таковую, а на паралич политической власти и массовую поддержку со стороны нашего населения.
Ну, точь-в-точь, как мы сейчас ждём восстаний в РФ на почве недовольства мобилизацией и экономическими проблемами )))

Так днями ж була інформація, що про саму операцію міноборони педерації дізналося дуже пізно. І точно скажу, що план операції не проходив якісь штабні ігри чи адекватне моделювання.
В нас - навпаки як могли готувалися до війни 7 років виходячи з наявного бюджету МО, обмеженого звичкою не сплачувати податки.
Результат підтверджують навіть адекватні російські полонені офіцери
https://www.youtube.com/watch?v=jsa_4MWsgeE
- у якого з роти лишилося близько 15% або 20 осіб за 4-5 місяців з початку війни, та 5 200-х (мабуть без тих 300-х, які за 200илися у лікарнях), і це він казав, що в нього малі втрати у порівнянні з іншими підрозділами...
Власне те самі і сталося у сфері авіації, де РФ хотіла воювати як в Сирії, а в результаті втратила 70-80% ударних спроможностей фронтової авіації і значну частину комплексів ППО від дії ХАРМ, РСЗВ та артилерії...
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С

По ЗСУ вони вцілили? Чи по жилих кварталах та невибірково по промислових підприємствах?
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню,

Як Техаський стрілок, що завжди попадає в яблучко: спочатку вистрілити, а після попадання сказати що то і була ціль.
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