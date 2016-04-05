RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2881288228832884
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:29

  Denik написав:
  juristkostya написав:инерциальная система может называться "основной" только в том смысле, что она работает на бОльшей части траектории.
Но с точки зрения попадания в мост она глубоко второстепенна, ее может и вообще не быть

Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м.
При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження.
На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт.
Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту

Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8101
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:судя по всему, расчет был не на военную силу как таковую, а на паралич политической власти и массовую поддержку со стороны нашего населения.
Ну, точь-в-точь, как мы сейчас ждём восстаний в РФ на почве недовольства мобилизацией и экономическими проблемами )))

Так днями ж була інформація, що про саму операцію міноборони педерації дізналося дуже пізно. І точно скажу, що план операції не проходив якісь штабні ігри чи адекватне моделювання.
В нас - навпаки як могли готувалися до війни 7 років виходячи з наявного бюджету МО, обмеженого звичкою не сплачувати податки.
Результат підтверджують навіть адекватні російські полонені офіцери
https://www.youtube.com/watch?v=jsa_4MWsgeE
- у якого з роти лишилося близько 15% або 20 осіб за 4-5 місяців з початку війни, та 5 200-х (мабуть без тих 300-х, які за 200илися у лікарнях), і це він казав, що в нього малі втрати у порівнянні з іншими підрозділами...
Власне те самі і сталося у сфері авіації, де РФ хотіла воювати як в Сирії, а в результаті втратила 70-80% ударних спроможностей фронтової авіації і значну частину комплексів ППО від дії ХАРМ, РСЗВ та артилерії...
Denik
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С

По ЗСУ вони вцілили? Чи по жилих кварталах та невибірково по промислових підприємствах?
Denik
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню,

Як Техаський стрілок, що завжди попадає в яблучко: спочатку вистрілити, а після попадання сказати що то і була ціль.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 29.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:48

  vitaliian написав:Корень коррупции, когда решения принимает чиновник, а не Закон.
Корінь корупції - в населенні яке вважає що йому хтось винен....
І чим таких більше - тим сильнішою буде корупція...
Адже для того щоб виникла потреба щось ділити - треба щоб хтось цей матеріальний ресурс створив...
І тільки після створення ресурсу - виникає проблема розподілу...
Але
Уявіть собі таку фантастичну ситуацію коли кожен створює більше ніж споживає....
На всіх етапах життя після 18 років...
При чому навіть пенсіонери можуть створювати більше( в них накопичений капітал)
Бюджетники перетворені в комерційні організації надання послуг...
Громада вибирає поліцейського..суддю...чиновника...визначає вартість лікування ринковими методами і так далі...визначає відсоток свого доходу на армію.
Уявили..
Так от знайдіть в цій схемі шпаринки для корупції...

А от якщо суспільство думає що воно створює багато(так що всім вистарчить) але створене ділиться не вірно...
Що воно тоді робить?
Правильно створює органи перерозподілу які самі коштують недешево(їх робота) і при цьому ці органи відразу розсадник корупції..адже саме вони визначають
а - в кого забрати
б - скільки забрати
в - кому передати
г - скільки передати....

От і виходить
Найкращий інструмент боротьби з корупцією є...ВИ
чим більш Ви самостійні, тим менше Вам потрібно щоб існував той хто забере/віддасть...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26025
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 14:55

budivelnik Це вже якась анархія виходить. Але анархія неможлива, поки ресурсів на всіх не вистачає.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 29.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 15:07

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Це вже якась анархія виходить. Але анархія неможлива, поки ресурсів на всіх не вистачає.
Анархія це коли Ви не ділитесь заробленим взагалі...
Те що я описав - це інше...
Ви стаєте настільки свідомою і ефективною людиною - що нічого не вимагаєте...при цьому памятаєте про те що винні.

Грубо - працюєте тільки на віддачу і не вимагаєте щоб Вам повернули все що Ви віддали.
Я для себе просто порахував скільки моя сімя отримує від Держави...повірте отримуємо всі через різні ресурси наприклад через
армію
поліцію(нас хтось охороняє)
освіту
пенсії непрацюючим батькам
дотації енергії( чи Ви вірите що 1,68 грн/квт*година - це тариф який реально дозволяє утримувати лінії/генерацію/працівників 7днів*24 години ?)
послуги водоканалу , газзбуту і так далі?

І після цих підрахунків я вивів якесь значення яке Я ОБОВЯЗКОВО повинен сплатити у виглояді зборів/податків/штрафів у Бюджет
Якщо після цих сплат і витрат на себе/бізнес в мене залишаються якісь надлишкові кошти то або
розвиваю бізнес
або допомагаю чим можу і де можу( не обовязково це армія...це можуть бути діти в сиротинцях чи старші люди в пансіонатах для літніх) повірте цим категоріям набагато гірше ніж Вам зі Мною при умові що наш дохід вищий 10000 грн/місяць

І от в цій конструкції виявилось..
Мене не цікавить тариф на газ/електрику - бо в мене утеплення будинку а-ля термос, перебої з світлом - через автономну систему живлення) - а раз так - мене не цікавить перепалка коломойського з ахметовим про тариф на перевезення вугілля чи тариф на феросплавні заводи..
Так само мене не цікавить корупція в судах - я просто з ними не стикаюсь бо не приймаю участь в тендерах і не повинен платити відкати...

І так далі і тому подібне
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26025
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це якесь ідеальне суспільство виходить ...
Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ...
Якось воно так не виходить чомусь .
Puente
 
Повідомлень: 3637
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2881288228832884
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108514
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3338)
04.12.2022 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.