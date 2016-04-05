juristkostya написав:инерциальная система может называться "основной" только в том смысле, что она работает на бОльшей части траектории. Но с точки зрения попадания в мост она глубоко второстепенна, ее может и вообще не быть
Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м. При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження. На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт. Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту
Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С
juristkostya написав:судя по всему, расчет был не на военную силу как таковую, а на паралич политической власти и массовую поддержку со стороны нашего населения. Ну, точь-в-точь, как мы сейчас ждём восстаний в РФ на почве недовольства мобилизацией и экономическими проблемами )))
Так днями ж була інформація, що про саму операцію міноборони педерації дізналося дуже пізно. І точно скажу, що план операції не проходив якісь штабні ігри чи адекватне моделювання. В нас - навпаки як могли готувалися до війни 7 років виходячи з наявного бюджету МО, обмеженого звичкою не сплачувати податки. Результат підтверджують навіть адекватні російські полонені офіцери https://www.youtube.com/watch?v=jsa_4MWsgeE - у якого з роти лишилося близько 15% або 20 осіб за 4-5 місяців з початку війни, та 5 200-х (мабуть без тих 300-х, які за 200илися у лікарнях), і це він казав, що в нього малі втрати у порівнянні з іншими підрозділами... Власне те самі і сталося у сфері авіації, де РФ хотіла воювати як в Сирії, а в результаті втратила 70-80% ударних спроможностей фронтової авіації і значну частину комплексів ППО від дії ХАРМ, РСЗВ та артилерії...
vitaliian написав:Корень коррупции, когда решения принимает чиновник, а не Закон.
Корінь корупції - в населенні яке вважає що йому хтось винен.... І чим таких більше - тим сильнішою буде корупція... Адже для того щоб виникла потреба щось ділити - треба щоб хтось цей матеріальний ресурс створив... І тільки після створення ресурсу - виникає проблема розподілу... Але Уявіть собі таку фантастичну ситуацію коли кожен створює більше ніж споживає.... На всіх етапах життя після 18 років... При чому навіть пенсіонери можуть створювати більше( в них накопичений капітал) Бюджетники перетворені в комерційні організації надання послуг... Громада вибирає поліцейського..суддю...чиновника...визначає вартість лікування ринковими методами і так далі...визначає відсоток свого доходу на армію. Уявили.. Так от знайдіть в цій схемі шпаринки для корупції...
А от якщо суспільство думає що воно створює багато(так що всім вистарчить) але створене ділиться не вірно... Що воно тоді робить? Правильно створює органи перерозподілу які самі коштують недешево(їх робота) і при цьому ці органи відразу розсадник корупції..адже саме вони визначають а - в кого забрати б - скільки забрати в - кому передати г - скільки передати....
От і виходить Найкращий інструмент боротьби з корупцією є...ВИ чим більш Ви самостійні, тим менше Вам потрібно щоб існував той хто забере/віддасть...
Дюрі-бачі написав:budivelnik Це вже якась анархія виходить. Але анархія неможлива, поки ресурсів на всіх не вистачає.
Анархія це коли Ви не ділитесь заробленим взагалі... Те що я описав - це інше... Ви стаєте настільки свідомою і ефективною людиною - що нічого не вимагаєте...при цьому памятаєте про те що винні.
Грубо - працюєте тільки на віддачу і не вимагаєте щоб Вам повернули все що Ви віддали. Я для себе просто порахував скільки моя сімя отримує від Держави...повірте отримуємо всі через різні ресурси наприклад через армію поліцію(нас хтось охороняє) освіту пенсії непрацюючим батькам дотації енергії( чи Ви вірите що 1,68 грн/квт*година - це тариф який реально дозволяє утримувати лінії/генерацію/працівників 7днів*24 години ?) послуги водоканалу , газзбуту і так далі?
І після цих підрахунків я вивів якесь значення яке Я ОБОВЯЗКОВО повинен сплатити у виглояді зборів/податків/штрафів у Бюджет Якщо після цих сплат і витрат на себе/бізнес в мене залишаються якісь надлишкові кошти то або розвиваю бізнес або допомагаю чим можу і де можу( не обовязково це армія...це можуть бути діти в сиротинцях чи старші люди в пансіонатах для літніх) повірте цим категоріям набагато гірше ніж Вам зі Мною при умові що наш дохід вищий 10000 грн/місяць
І от в цій конструкції виявилось.. Мене не цікавить тариф на газ/електрику - бо в мене утеплення будинку а-ля термос, перебої з світлом - через автономну систему живлення) - а раз так - мене не цікавить перепалка коломойського з ахметовим про тариф на перевезення вугілля чи тариф на феросплавні заводи.. Так само мене не цікавить корупція в судах - я просто з ними не стикаюсь бо не приймаю участь в тендерах і не повинен платити відкати...
Це якесь ідеальне суспільство виходить ... Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ... Якось воно так не виходить чомусь .