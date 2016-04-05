juristkostya написав:судя по всему, расчет был не на военную силу как таковую, а на паралич политической власти и массовую поддержку со стороны нашего населения. Ну, точь-в-точь, как мы сейчас ждём восстаний в РФ на почве недовольства мобилизацией и экономическими проблемами )))
Так днями ж була інформація, що про саму операцію міноборони педерації дізналося дуже пізно. І точно скажу, що план операції не проходив якісь штабні ігри чи адекватне моделювання. В нас - навпаки як могли готувалися до війни 7 років виходячи з наявного бюджету МО, обмеженого звичкою не сплачувати податки. Результат підтверджують навіть адекватні російські полонені офіцери https://www.youtube.com/watch?v=jsa_4MWsgeE - у якого з роти лишилося близько 15% або 20 осіб за 4-5 місяців з початку війни, та 5 200-х (мабуть без тих 300-х, які за 200илися у лікарнях), і це він казав, що в нього малі втрати у порівнянні з іншими підрозділами... Власне те самі і сталося у сфері авіації, де РФ хотіла воювати як в Сирії, а в результаті втратила 70-80% ударних спроможностей фронтової авіації і значну частину комплексів ППО від дії ХАРМ, РСЗВ та артилерії...
vitaliian написав:Корень коррупции, когда решения принимает чиновник, а не Закон.
Корінь корупції - в населенні яке вважає що йому хтось винен.... І чим таких більше - тим сильнішою буде корупція... Адже для того щоб виникла потреба щось ділити - треба щоб хтось цей матеріальний ресурс створив... І тільки після створення ресурсу - виникає проблема розподілу... Але Уявіть собі таку фантастичну ситуацію коли кожен створює більше ніж споживає.... На всіх етапах життя після 18 років... При чому навіть пенсіонери можуть створювати більше( в них накопичений капітал) Бюджетники перетворені в комерційні організації надання послуг... Громада вибирає поліцейського..суддю...чиновника...визначає вартість лікування ринковими методами і так далі...визначає відсоток свого доходу на армію. Уявили.. Так от знайдіть в цій схемі шпаринки для корупції...
А от якщо суспільство думає що воно створює багато(так що всім вистарчить) але створене ділиться не вірно... Що воно тоді робить? Правильно створює органи перерозподілу які самі коштують недешево(їх робота) і при цьому ці органи відразу розсадник корупції..адже саме вони визначають а - в кого забрати б - скільки забрати в - кому передати г - скільки передати....
От і виходить Найкращий інструмент боротьби з корупцією є...ВИ чим більш Ви самостійні, тим менше Вам потрібно щоб існував той хто забере/віддасть...
Дюрі-бачі написав:budivelnik Це вже якась анархія виходить. Але анархія неможлива, поки ресурсів на всіх не вистачає.
Анархія це коли Ви не ділитесь заробленим взагалі... Те що я описав - це інше... Ви стаєте настільки свідомою і ефективною людиною - що нічого не вимагаєте...при цьому памятаєте про те що винні.
Грубо - працюєте тільки на віддачу і не вимагаєте щоб Вам повернули все що Ви віддали. Я для себе просто порахував скільки моя сімя отримує від Держави...повірте отримуємо всі через різні ресурси наприклад через армію поліцію(нас хтось охороняє) освіту пенсії непрацюючим батькам дотації енергії( чи Ви вірите що 1,68 грн/квт*година - це тариф який реально дозволяє утримувати лінії/генерацію/працівників 7днів*24 години ?) послуги водоканалу , газзбуту і так далі?
І після цих підрахунків я вивів якесь значення яке Я ОБОВЯЗКОВО повинен сплатити у виглояді зборів/податків/штрафів у Бюджет Якщо після цих сплат і витрат на себе/бізнес в мене залишаються якісь надлишкові кошти то або розвиваю бізнес або допомагаю чим можу і де можу( не обовязково це армія...це можуть бути діти в сиротинцях чи старші люди в пансіонатах для літніх) повірте цим категоріям набагато гірше ніж Вам зі Мною при умові що наш дохід вищий 10000 грн/місяць
І от в цій конструкції виявилось.. Мене не цікавить тариф на газ/електрику - бо в мене утеплення будинку а-ля термос, перебої з світлом - через автономну систему живлення) - а раз так - мене не цікавить перепалка коломойського з ахметовим про тариф на перевезення вугілля чи тариф на феросплавні заводи.. Так само мене не цікавить корупція в судах - я просто з ними не стикаюсь бо не приймаю участь в тендерах і не повинен платити відкати...
Це якесь ідеальне суспільство виходить ... Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ... Якось воно так не виходить чомусь .
Данілов жорстко відповів на заяву Макрона про гарантії безпеки для РФ
Гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною і вирок в Гаазі не передбачає смертної кари.
Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - висловив свою думку Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що нині треба гарантувати безпеку світу від Росії, а не навпаки.
Puente написав:Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ...
Так я в своєму окремому випадку - реалізував цю Вашу теорію. З одного боку капіталізм - багатію виробляючи більше ніж споживаю З другого боку соціалізм - ділюсь частиною виробленого на суспільні потреби
Повірте, жодна жорстка податкова система перерозподілу не отримала б від мене більше ніж я віддаю сам свідомо.
Пару сторінок тому Лад писав що він не бачить нічого поганого в тому що система обмежувала приватне підприємництво.. Здавалось би і що Думаю 70% тут присутніх також не проти обмежити приватне підприємництво( читай коломойського/ахметова/Порошенко) з умовою що в них виросте зарплата
Але ж саме обмеження приватного підприємництва .. В реаліях моєї сімї привело до того що мій батько спився..будучи при цьому майстром на всі руки... А спився тому що для того щоб виконати норму йому вистарчало 20% робочого часу... а заробляти більше йому не давали соціалістичні обмеження... От і вийщло Або система стає соціалістичною шляхом обмеження зверху( тормозячи 1-5% тих хто може рухатись швидше) і при цьому зменшує різницю в доходах по системі, з одночасним сповільненням розвитку самої системи - і це привело до краху Або система дає можливість розвиватись...при умові що ті хто розвиваються віддають чкусь частку виготовленого на підтримку тих хто не має бажання/можливості рухатись швидко...В цьому випадку виникає різниця між доходами в рази більша ніж в соціалістичній системі, але сам розвиток йде швидше...
І та і друга мають вади Перша(соціалістична) з часом на перерозподіл витрачає більше ресурсів ніж передає вниз Друга (капіталістична) - генерує великий розрив між бідними/багатими..але з часом виходить що бідні в капіталістичній системі живуть краще ніж середні в соціалістичній..що й приводить до краху соціалізму.