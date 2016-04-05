Додано: Нед 04 гру, 2022 15:07

Дюрі-бачі написав: budivelnik Це вже якась анархія виходить. Але анархія неможлива, поки ресурсів на всіх не вистачає. Це вже якась анархія виходить. Але анархія неможлива, поки ресурсів на всіх не вистачає.

Я ОБОВЯЗКОВО

Анархія це коли Ви не ділитесь заробленим взагалі...Те що я описав - це інше...Ви стаєте настільки свідомою і ефективною людиною - що нічого не вимагаєте...при цьому памятаєте про те що винні.Грубо - працюєте тільки на віддачу і не вимагаєте щоб Вам повернули все що Ви віддали.Я для себе просто порахував скільки моя сімя отримує від Держави...повірте отримуємо всі через різні ресурси наприклад черезарміюполіцію(нас хтось охороняє)освітупенсії непрацюючим батькамдотації енергії( чи Ви вірите що 1,68 грн/квт*година - це тариф який реально дозволяє утримувати лінії/генерацію/працівників 7днів*24 години ?)послуги водоканалу , газзбуту і так далі?І після цих підрахунків я вивів якесь значення якеповинен сплатити у виглояді зборів/податків/штрафів у БюджетЯкщо після цих сплат і витрат на себе/бізнес в мене залишаються якісь надлишкові кошти то аборозвиваю бізнесабо допомагаю чим можу і де можу( не обовязково це армія...це можуть бути діти в сиротинцях чи старші люди в пансіонатах для літніх) повірте цим категоріям набагато гірше ніж Вам зі Мною при умові що наш дохід вищий 10000 грн/місяцьІ от в цій конструкції виявилось..Мене не цікавить тариф на газ/електрику - бо в мене утеплення будинку а-ля термос, перебої з світлом - через автономну систему живлення) - а раз так - мене не цікавить перепалка коломойського з ахметовим про тариф на перевезення вугілля чи тариф на феросплавні заводи..Так само мене не цікавить корупція в судах - я просто з ними не стикаюсь бо не приймаю участь в тендерах і не повинен платити відкати...І так далі і тому подібне