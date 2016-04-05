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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 гру, 2022 16:38
Puente написав:
Це якесь ідеальне суспільство виходить ...
Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ...
Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм.
Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 16:43
prodigy написав:
Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.
Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг.
Цікаво, яка буде його ціль?
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Додано: Нед 04 гру, 2022 16:50
prodigy написав:
Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136
з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали
Генерал Мороз может помогать не только РФ
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Додано: Нед 04 гру, 2022 17:37
Denik написав: edvardd написав:
Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С
По ЗСУ вони вцілили? Чи по жилих кварталах та невибірково по промислових підприємствах?
честно - не помню, по городу столько стреляли всяким говном, что уже не помню что куда, просто инфа от знакомого в СБУ...
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Додано: Нед 04 гру, 2022 17:39
fler написав: prodigy написав:
Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.
Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг.
Цікаво, яка буде його ціль?
если бы меня не тормознули, мог бы сделать 1500 км и 700 кг...
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Додано: Нед 04 гру, 2022 17:44
edvardd написав: fler написав: prodigy написав:
Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.
Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг.
Цікаво, яка буде його ціль?
если бы меня не тормознули, мог бы сделать 1500 км и 700 кг...
".....партию 1000 штук за неделю", вы забыли дописать
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