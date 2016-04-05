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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2883288428852886>
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 16:38

  Puente написав:Це якесь ідеальне суспільство виходить ...
Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ...
Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм.

Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 16:43

  prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.


Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг.
Цікаво, яка буде його ціль?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 16:50

  prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136
з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали

Генерал Мороз может помогать не только РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:37

  Denik написав:
  edvardd написав:Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С

По ЗСУ вони вцілили? Чи по жилих кварталах та невибірково по промислових підприємствах?

честно - не помню, по городу столько стреляли всяким говном, что уже не помню что куда, просто инфа от знакомого в СБУ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:39

  fler написав:
  prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.


Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг.
Цікаво, яка буде його ціль?

если бы меня не тормознули, мог бы сделать 1500 км и 700 кг...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:44

  edvardd написав:
  fler написав:
  prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.


Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг.
Цікаво, яка буде його ціль?

если бы меня не тормознули, мог бы сделать 1500 км и 700 кг...

".....партию 1000 штук за неделю", вы забыли дописать
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 17:56

І ця людина буде мати доступ до держтаємниці?
Вони там зовсім здуріли?!!


Новий віце-прем'єр Олександр Кубраков є племінником очільника МВС Білорусі Івана Кубракова, який організовував жорстокі зачистки Мінська та облави. На посаді голови Укравтодору О. Кубраков віддавав підряди компаніям з Білорусі, які курує його дядько

https://twitter.com/RudijLis/status/1598564349597159424
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:01


Подивився 15 хв. Цей чувак просто "імперець". Він мислить як представник великої нації, а українці це наші браття менші які пішли не тою дорогою.
Нічого нового, по-моєму так мислить 95% адекватних орків.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:02

  andrijk777 написав:

Він мислить як представник великої нації, а українці це наші браття менші які пішли не тою дорогою.
Нічого нового, по-моєму так мислить 95% адекватних орків.


Адекватних? ЛАДу підспівуєте? "Хароших руських" замінили на "адекватних"?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:13

  edvardd написав:
  Denik написав:Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м.
При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження.
На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт.
Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту

Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С

Сегодня небо чистое, без тучь.
Небо всё исчерчено инверсионными следами С300, Точки У.
Где то с района Мелитополя в сторону Запорожья-Днепра, с Утра С300
Позже весь район в кольцах от Точки.
Обратите внимание, хоть раз.
Kudrjavuy
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