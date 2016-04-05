Puente написав:Це якесь ідеальне суспільство виходить ... Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ... Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм.
Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.
Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг. Цікаво, яка буде його ціль?
prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали
prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.
Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг. Цікаво, яка буде його ціль?
если бы меня не тормознули, мог бы сделать 1500 км и 700 кг...
prodigy написав:Російська армія перестала застосовувати проти України іранські безпілотники Shahed-136 з 17 листопада не тому, що витратила весь запас, а тому, що ці БПЛА не витримують холодів, що настали.
Гарно, чудово. Натомість, Україна збирається до кінця цього року застосувати власну розробку, що має дальність польоту до 1 тисячі км і нести бойову частину в 75 кг. Цікаво, яка буде його ціль?
если бы меня не тормознули, мог бы сделать 1500 км и 700 кг...
".....партию 1000 штук за неделю", вы забыли дописать
І ця людина буде мати доступ до держтаємниці? Вони там зовсім здуріли?!!
Новий віце-прем'єр Олександр Кубраков є племінником очільника МВС Білорусі Івана Кубракова, який організовував жорстокі зачистки Мінська та облави. На посаді голови Укравтодору О. Кубраков віддавав підряди компаніям з Білорусі, які курує його дядько
Подивився 15 хв. Цей чувак просто "імперець". Він мислить як представник великої нації, а українці це наші браття менші які пішли не тою дорогою. Нічого нового, по-моєму так мислить 95% адекватних орків.
Denik написав:Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м. При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження. На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт. Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту
Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С
Сегодня небо чистое, без тучь. Небо всё исчерчено инверсионными следами С300, Точки У. Где то с района Мелитополя в сторону Запорожья-Днепра, с Утра С300 Позже весь район в кольцах от Точки. Обратите внимание, хоть раз.