Denik написав:Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м. При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження. На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт. Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту
Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С
Сегодня небо чистое, без тучь. Небо всё исчерчено инверсионными следами С300, Точки У. Где то с района Мелитополя в сторону Запорожья-Днепра, с Утра С300 Позже весь район в кольцах от Точки. Обратите внимание, хоть раз.
на даче, вокруг дома-деревья, сильно горизонт не видно, да и такая погода-редкость, про город промолчу...а точки разве сейчас летают? давно в сводках не слышал...
Shaman написав:питання не риторичне, тому що насправді, на нього немає однозначної відповіді
как это нет? Закон должен работать как часы, а чиновник в этом механизме должен быть маааааленькой шестеренкой, которая если испортится, будет сразу же заменена на другую. В наших реалиях отозвать мандат (поменять сломавшуюся деталь часового механизма) судьи, депутата или президента и вообще кого либо невозможно. Слишком много власти у чиновников - слишком слабая сила Закона.
У закона нет рук, у закона нет денег, у закона нет технических средств, у закона нет подчинённых (исполнителей).
Короче, закон существует ровно постольку, поскольку существует чиновник. Круг замкнулся
Не часто с Вами согласен, НО: + Бис! Браво А Ведь наша "демократия" это производная Права! Ожидаю от Вас множество подобных откровений, ибо у меня, с практической стороны звучит слишком откровенно - далёких ввергает в ступор. Стоило б привязать к действительности и ... полной ...опе.
з іншого боку - а де та грань? дядя - така вже спорідненність
бо інакше недалеко до радянського "есть ли родственники за границей?"
О "доле малой" в цифрах, говорит состояние и "странности указанного". На что Вам указано прямой ссылкой. Если Вы не занимались ВЭД то не заморачивайтесь. Стоит развивать дальнейшее, означенное в сегодняшней должности, и доступе к гостайне?
Пташка з «Азовсталі» (боєць ЗСУ Катерина Поліщук) відреагувала на хейтерські коментарі після того, як вона в Інстаграм похвалила президента Володимира Зеленського.
Які ви смішні, мої любі зрадофільчики. Поки ви воюєте проти тих, хто бореться за Україну, ми працюємо далі. Дякую все одно, що ви є. Хоч і на мою скромну думку ви глибоко помиляєтесь поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни, ви все одно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху. Навіть попри прокляття та приниження в мою адресу. Просто прошу — не допомагайте ворогу нас перемогти, бо зараз ви це робите дуже активно, — написала захисниця «Азовсталі».
Нагадаємо, що 2 грудня Катерина Поліщук отримала орден «За мужність» III ступеня. Після чого «Пташка» написала на своїй сторінці, що захоплюється рішучістю і лідерськими якостями Зеленського.
За це деякі користувачі вилили на неї тони бруду в коментарях. Більшість цих коментарів писали люди, акаунти яких схожі на ботів.
пуйло послал шойгу в беломосковию, усатый таракан заявил что у них с рашей теперь одна армия (инструкторы тренируют чмобиков на беломосковских полигонах) шойгу приехал лично проверить не завалялось ли где-то оружие (выгребают все что лука дает), лука говорит-нет смысла скрывать что бульбаши принимают участие в войне (в наше время не скроешь)
вопрос-что делает посол Украины в Минске? почему до сих пор его не отозвали? на вопрос -рискнет ли лука открыть второй фронт? военные говорят, что дополнительные 1084км фронта сегодня не нужны (не для того они оставили правый берег(200км фронта сократили), чтобы иметь фронт на 1900км (если начнут наступление с беломосковии)