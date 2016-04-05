RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2884288528862887>
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:15

Это обязательно смотреть на ночь!

https://storage2.censor.net/video/3/041222_hom.mp4
:lol: :lol: :lol:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:21

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:
  Denik написав:Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м.
При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження.
На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт.
Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту

Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С

Сегодня небо чистое, без тучь.
Небо всё исчерчено инверсионными следами С300, Точки У.
Где то с района Мелитополя в сторону Запорожья-Днепра, с Утра С300
Позже весь район в кольцах от Точки.
Обратите внимание, хоть раз.

на даче, вокруг дома-деревья, сильно горизонт не видно, да и такая погода-редкость, про город промолчу...а точки разве сейчас летают? давно в сводках не слышал...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8104
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:22

Ничего личного - только бизнес, ведь коррупции у нас нет?
https://twitter.com/RudijLis/status/1598564349597159424
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:25

  edvardd написав:на даче, вокруг дома-деревья, сильно горизонт не видно, да и такая погода-редкость, про город промолчу...а точки разве сейчас летают? давно в сводках не слышал...

Она по кольцу на цель выходит, под 80 градусов.
Их "работу" видел - кольца остаются, вероятно от их использования.
А их со всех сторон много(было) орки только с белоруси с десяток пригнали.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:28

  Kudrjavuy написав:Ничего личного - только бизнес, ведь коррупции у нас нет?
https://twitter.com/RudijLis/status/1598564349597159424

з одного боку ризики.

з іншого боку - а де та грань? дядя - така вже спорідненність

бо інакше недалеко до радянського "есть ли родственники за границей?"
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 29.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:30

Костя, в этой картинке нет аналитики

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15324
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:31

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:питання не риторичне, тому що насправді, на нього немає однозначної відповіді
как это нет?
Закон должен работать как часы, а чиновник в этом механизме должен быть маааааленькой шестеренкой, которая если испортится, будет сразу же заменена на другую. В наших реалиях отозвать мандат (поменять сломавшуюся деталь часового механизма) судьи, депутата или президента и вообще кого либо невозможно. Слишком много власти у чиновников - слишком слабая сила Закона.


У закона нет рук, у закона нет денег, у закона нет технических средств, у закона нет подчинённых (исполнителей).

Короче, закон существует ровно постольку, поскольку существует чиновник.
Круг замкнулся :-)

Не часто с Вами согласен, НО: +
Бис!
Браво :!:
А Ведь наша "демократия" это производная Права!
Ожидаю от Вас множество подобных откровений, ибо у меня, с практической стороны звучит слишком откровенно - далёких ввергает в ступор.
Стоило б привязать к действительности и ... полной ...опе.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 19:35

  Shaman написав:
  Kudrjavuy написав:Ничего личного - только бизнес, ведь коррупции у нас нет?
https://twitter.com/RudijLis/status/1598564349597159424

з одного боку ризики.

з іншого боку - а де та грань? дядя - така вже спорідненність

бо інакше недалеко до радянського "есть ли родственники за границей?"

О "доле малой" в цифрах, говорит состояние и "странности указанного".
На что Вам указано прямой ссылкой. Если Вы не занимались ВЭД то не заморачивайтесь.
Стоит развивать дальнейшее, означенное в сегодняшней должности, и доступе к гостайне?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10344
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:14

Пташка з «Азовсталі» (боєць ЗСУ Катерина Поліщук) відреагувала на хейтерські коментарі після того, як вона в Інстаграм похвалила президента Володимира Зеленського.

Які ви смішні, мої любі зрадофільчики. Поки ви воюєте проти тих, хто бореться за Україну, ми працюємо далі. Дякую все одно, що ви є. Хоч і на мою скромну думку ви глибоко помиляєтесь поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни, ви все одно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху. Навіть попри прокляття та приниження в мою адресу. Просто прошу — не допомагайте ворогу нас перемогти, бо зараз ви це робите дуже активно, — написала захисниця «Азовсталі».

Нагадаємо, що 2 грудня Катерина Поліщук отримала орден «За мужність» III ступеня. Після чого «Пташка» написала на своїй сторінці, що захоплюється рішучістю і лідерськими якостями Зеленського.

За це деякі користувачі вилили на неї тони бруду в коментарях. Більшість цих коментарів писали люди, акаунти яких схожі на ботів.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:30

пуйло послал шойгу в беломосковию, усатый таракан заявил что у них с рашей теперь одна армия (инструкторы тренируют чмобиков на беломосковских полигонах)
шойгу приехал лично проверить не завалялось ли где-то оружие (выгребают все что лука дает), лука говорит-нет смысла скрывать что бульбаши принимают участие в войне (в наше время не скроешь)

вопрос-что делает посол Украины в Минске? почему до сих пор его не отозвали?
на вопрос -рискнет ли лука открыть второй фронт? военные говорят, что дополнительные 1084км фронта сегодня не нужны (не для того они оставили правый берег(200км фронта сократили), чтобы иметь фронт на 1900км (если начнут наступление с беломосковии)
prodigy
 
Повідомлень: 8897
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3082 раз.
Подякували: 3133 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2884288528862887>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108520
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4319
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3339)
04.12.2022 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.