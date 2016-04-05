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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2884288528862887
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:48

  Kudrjavuy написав:и ... полной ...опе.
лишний вес не украшает мужчину. Полная ..опа тем более. Вы как будто при чивокуне не жили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:59

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:и ... полной ...опе.
лишний вес не украшает мужчину. Полная ..опа тем более. Вы как будто при чивокуне не жили.

К Вашему пониманию, все деяния чивакуни - в особенности от одесит, продолжаются и только развиваються.
Ибо ни один настунык, не собирается "платить по долгам"(где Вы видели, что бы Вор рассчитывался по долгам?).
Это усё о правовом поле Неньки :!:
Грабь награбленное - лозунг усех кормчих.
Или, как Вы их окрестили "политики"(которые к Политике ровным счётом...)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ви стаєте настільки свідомою і ефективною людиною - що нічого не вимагаєте...при цьому памятаєте про те що винні.

На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
это и не требуется. И даже противопоказано.
Распределение благ должно соответствовать развитию всех сторон общественного сознания.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:49

Деграданты

Видели как Лепс дерётся?
https://t.me/sotaproject/50403?single
А как микрофоны швыряет?

Тяжёлая работа быть русским. И нервная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:55

  juristkostya написав:
  Дюрі-бачі написав:На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
это и не требуется. И даже противопоказано.
Распределение благ должно соответствовать развитию всех сторон общественного сознания.

Отсюда отпрыски стараются копировать своих родителей?
Жить, можно только в том случае, если ты приватизируешь и продаёшь, только дураки работают и создают.
viewtopic.php?p=5513718#p5513718
Пункт "Кадры из сегодняшнего Гостомеля".
Та же логика и у орков.
Моё всё, до чего могу добраться, или всё будет уничтожено.

Перефразирую:
- А Враг то где?
Kudrjavuy
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