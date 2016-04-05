лишний вес не украшает мужчину. Полная ..опа тем более. Вы как будто при чивокуне не жили.
К Вашему пониманию, все деяния чивакуни - в особенности от одесит, продолжаются и только развиваються. Ибо ни один настунык, не собирается "платить по долгам"(где Вы видели, что бы Вор рассчитывался по долгам?). Это усё о правовом поле Неньки Грабь награбленное - лозунг усех кормчих. Или, как Вы их окрестили "политики"(которые к Политике ровным счётом...)
Дюрі-бачі написав:На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
это и не требуется. И даже противопоказано. Распределение благ должно соответствовать развитию всех сторон общественного сознания.
Отсюда отпрыски стараются копировать своих родителей? Жить, можно только в том случае, если ты приватизируешь и продаёшь, только дураки работают и создают. viewtopic.php?p=5513718#p5513718 Пункт "Кадры из сегодняшнего Гостомеля". Та же логика и у орков. Моё всё, до чего могу добраться, или всё будет уничтожено.