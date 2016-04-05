лишний вес не украшает мужчину. Полная ..опа тем более. Вы как будто при чивокуне не жили.
К Вашему пониманию, все деяния чивакуни - в особенности от одесит, продолжаются и только развиваються. Ибо ни один настунык, не собирается "платить по долгам"(где Вы видели, что бы Вор рассчитывался по долгам?). Это усё о правовом поле Неньки Грабь награбленное - лозунг усех кормчих. Или, как Вы их окрестили "политики"(которые к Политике ровным счётом...)
Дюрі-бачі написав:На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
это и не требуется. И даже противопоказано. Распределение благ должно соответствовать развитию всех сторон общественного сознания.
Отсюда отпрыски стараются копировать своих родителей? Жить, можно только в том случае, если ты приватизируешь и продаёшь, только дураки работают и создают. viewtopic.php?p=5513718#p5513718 Пункт "Кадры из сегодняшнего Гостомеля". Та же логика и у орков. Моё всё, до чего могу добраться, или всё будет уничтожено.
Puente написав:Це якесь ідеальне суспільство виходить ... Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ... Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм. Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
Яка гарна маніпуляція в підтримку мертвої совкової системи... 1 Так , капіталізм йде шляхом підвищення соціальних стандартів...але не шляхом підвищення відсотків перерозподілу. 2 Тобто Вища соціальна захищеність населення відбувається не шляхом збирання (примусового) грошей в загальний казан , а шляхом збільшення відповідальності кожного окремого за СВОЄ ОСОБИСТЕ майбутнє. 3 Тобто Більше відклав - більше отримаєш в разі виходу на пенсію Ефективніше вклав - ще один варіант безбідного життя Неефективно вклав, або не відклав - поздоровляємо ти бомж..якому вмерти з голоду не дадуть, але й харчуватись будеш виключно за рахунок соцслужби ікрою..заморською кабачковою. 3 Хочеш краще медобслуговування - купуєш дорожчу медичну страховку...і тебе не гребе стан ринку соціальної медицини.
А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.
budivelnik написав:Корінь корупції - в населенні яке вважає що йому хтось винен.... І чим таких більше - тим сильнішою буде корупція... Адже для того щоб виникла потреба щось ділити - треба щоб хтось цей матеріальний ресурс створив... І тільки після створення ресурсу - виникає проблема розподілу... Але Уявіть собі таку фантастичну ситуацію коли кожен створює більше ніж споживає.... На всіх етапах життя після 18 років... При чому навіть пенсіонери можуть створювати більше( в них накопичений капітал) Бюджетники перетворені в комерційні організації надання послуг... Громада вибирає поліцейського..суддю...чиновника...визначає вартість лікування ринковими методами і так далі...визначає відсоток свого доходу на армію. Уявили.. Так от знайдіть в цій схемі шпаринки для корупції...
А от якщо суспільство думає що воно створює багато(так що всім вистарчить) але створене ділиться не вірно... Що воно тоді робить? Правильно створює органи перерозподілу які самі коштують недешево(їх робота) і при цьому ці органи відразу розсадник корупції..адже саме вони визначають а - в кого забрати б - скільки забрати в - кому передати г - скільки передати....
От і виходить Найкращий інструмент боротьби з корупцією є...ВИ чим більш Ви самостійні, тим менше Вам потрібно щоб існував той хто забере/віддасть...
На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
Сказали а - кажіть і б.... По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу? Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?
На цьому й побудована еволюція.. Ті мавпи які навчились використовувати палки - вижили і через тисячі років їх нащадки перетворились в людей.... Ті люди які навчились весною сіяти, літом доглядати, осінью збирати - пережили зиму.. А ті які пробайдикували - не вижили...
Так що конкуренцію за ресурси -природа ще не відміняла... Можете скільки хочеш плакати за Мамонтами...але вижили савці.