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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 28852886288728882889>
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:48

  Kudrjavuy написав:и ... полной ...опе.
лишний вес не украшает мужчину. Полная ..опа тем более. Вы как будто при чивокуне не жили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 20:59

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:и ... полной ...опе.
лишний вес не украшает мужчину. Полная ..опа тем более. Вы как будто при чивокуне не жили.

К Вашему пониманию, все деяния чивакуни - в особенности от одесит, продолжаются и только развиваються.
Ибо ни один настунык, не собирается "платить по долгам"(где Вы видели, что бы Вор рассчитывался по долгам?).
Это усё о правовом поле Неньки :!:
Грабь награбленное - лозунг усех кормчих.
Или, как Вы их окрестили "политики"(которые к Политике ровным счётом...)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ви стаєте настільки свідомою і ефективною людиною - що нічого не вимагаєте...при цьому памятаєте про те що винні.

На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
это и не требуется. И даже противопоказано.
Распределение благ должно соответствовать развитию всех сторон общественного сознания.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:49

Деграданты на арене

Видели как Лепс дерётся?
https://t.me/sotaproject/50403?single
А как микрофоны швыряет?

Тяжёлая работа быть русским. И нервная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 04 гру, 2022 22:29, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:55

  juristkostya написав:
  Дюрі-бачі написав:На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
это и не требуется. И даже противопоказано.
Распределение благ должно соответствовать развитию всех сторон общественного сознания.

Отсюда отпрыски стараются копировать своих родителей?
Жить, можно только в том случае, если ты приватизируешь и продаёшь, только дураки работают и создают.
viewtopic.php?p=5513718#p5513718
Пункт "Кадры из сегодняшнего Гостомеля".
Та же логика и у орков.
Моё всё, до чего могу добраться, или всё будет уничтожено.

Перефразирую:
- А Враг то где?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:36

  juristkostya написав:
  Puente написав:Це якесь ідеальне суспільство виходить ...
Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ...
Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм.
Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
Яка гарна маніпуляція в підтримку мертвої совкової системи...
1 Так , капіталізм йде шляхом підвищення соціальних стандартів...але не шляхом підвищення відсотків перерозподілу.
2 Тобто
Вища соціальна захищеність населення відбувається не шляхом збирання (примусового) грошей в загальний казан , а шляхом збільшення відповідальності кожного окремого за СВОЄ ОСОБИСТЕ майбутнє.
3 Тобто
Більше відклав - більше отримаєш в разі виходу на пенсію
Ефективніше вклав - ще один варіант безбідного життя
Неефективно вклав, або не відклав - поздоровляємо ти бомж..якому вмерти з голоду не дадуть, але й харчуватись будеш виключно за рахунок соцслужби ікрою..заморською кабачковою.
3 Хочеш краще медобслуговування - купуєш дорожчу медичну страховку...і тебе не гребе стан ринку соціальної медицини.

А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:39

  vitaliian написав:Костя, в этой картинке нет аналитики
...https://i.ibb.co/Px5W1nd/IMG-20221204-192849-539.jpg...

А что есть? :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:41

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Корінь корупції - в населенні яке вважає що йому хтось винен....
І чим таких більше - тим сильнішою буде корупція...
Адже для того щоб виникла потреба щось ділити - треба щоб хтось цей матеріальний ресурс створив...
І тільки після створення ресурсу - виникає проблема розподілу...
Але
Уявіть собі таку фантастичну ситуацію коли кожен створює більше ніж споживає....
На всіх етапах життя після 18 років...
При чому навіть пенсіонери можуть створювати більше( в них накопичений капітал)
Бюджетники перетворені в комерційні організації надання послуг...
Громада вибирає поліцейського..суддю...чиновника...визначає вартість лікування ринковими методами і так далі...визначає відсоток свого доходу на армію.
Уявили..
Так от знайдіть в цій схемі шпаринки для корупції...

А от якщо суспільство думає що воно створює багато(так що всім вистарчить) але створене ділиться не вірно...
Що воно тоді робить?
Правильно створює органи перерозподілу які самі коштують недешево(їх робота) і при цьому ці органи відразу розсадник корупції..адже саме вони визначають
а - в кого забрати
б - скільки забрати
в - кому передати
г - скільки передати....

От і виходить
Найкращий інструмент боротьби з корупцією є...ВИ
чим більш Ви самостійні, тим менше Вам потрібно щоб існував той хто забере/віддасть...
На даний момент в світі нема стільки ресурсів, щоб забезпечити 8+ млрд. населення нормальним рівнем життя.
Сказали а - кажіть і б....
По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?

На цьому й побудована еволюція..
Ті мавпи які навчились використовувати палки - вижили і через тисячі років їх нащадки перетворились в людей....
Ті люди які навчились весною сіяти, літом доглядати, осінью збирати - пережили зиму..
А ті які пробайдикували - не вижили...

Так що конкуренцію за ресурси -природа ще не відміняла...
Можете скільки хочеш плакати за Мамонтами...але вижили савці.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

""Можете скільки хочеш плакати за Мамонтами...але вижили савці. ""

Мамонти теж були Ссавцями.
alibob
 
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