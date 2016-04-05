budivelnik написав:

Корінь корупції - в населенні яке вважає що йому хтось винен....І чим таких більше - тим сильнішою буде корупція...Адже для того щоб виникла потреба щось ділити - треба щоб хтось цей матеріальний ресурс створив...І тільки після створення ресурсу - виникає проблема розподілу...АлеУявіть собі таку фантастичну ситуацію коли кожен створює більше ніж споживає....На всіх етапах життя після 18 років...При чому навіть пенсіонери можуть створювати більше( в них накопичений капітал)Бюджетники перетворені в комерційні організації надання послуг...Громада вибирає поліцейського..суддю...чиновника...визначає вартість лікування ринковими методами і так далі...визначає відсоток свого доходу на армію.Уявили..Так от знайдіть в цій схемі шпаринки для корупції...А от якщо суспільство думає що воно створює багато(так що всім вистарчить) але створене ділиться не вірно...Що воно тоді робить?Правильно створює органи перерозподілу які самі коштують недешево(їх робота) і при цьому ці органи відразу розсадник корупції..адже саме вони визначаютьа - в кого забратиб - скільки забратив - кому передатиг - скільки передати....От і виходитьНайкращий інструмент боротьби з корупцією є...ВИчим більш Ви самостійні, тим менше Вам потрібно щоб існував той хто забере/віддасть...